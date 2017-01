Nokia 6: Schon 840.000 Registrierungen für Verkaufsstart

Run auf Flash Sale am 19. Jänner – Hinweise auf internationalen Start aufgetauch

Obwohl die Spezifikationen des Nokia 6 wenig spektakulär ausfallen, ist das Interesse an Nokias erstem Smartphone nach der Windows Phone-Ära groß. Das Android-Smartphone wird vorerst nur in China angeboten, dort haben sich bereits zahlreiche User für einen Kauf angemeldet.

Großes Interesse an Verkaufsfenster

Schon 24 Stunden nach dem Beginn der Voranmeldung am 12. Jänner waren eine Viertelmillion Nutzer als Kaufinteressenten auf der Plattform JD.com registriert. Drei Tage vor Verfügbarkeit sind es nunmehr über 840.000.

Ein beachtlicher Start, auch wenn man zahlenmäßig nicht mit dem Interesse an Geräten von Herstellern wie Xiaomi konkurrieren kann. Die Anmeldungen sind allerdings nicht mit Verkäufen gleichzusetzen. Registrierte Nutzer werden zeitgerecht über den am 19. Jänner beginnenden "Flash Sale" informiert und haben die Möglichkeit, ein Nokia 6 zu bestellen. Allerdings wird nur eine begrenzte Stückzahl verfügbar sein. Verlangt werden 1.699 Yuan, was derzeit etwa 233 Euro entspricht.

Hinweise auf globalen Start

Ob das Handy auch international verfügbar sein wird, ist derzeit noch unklar. Vor einigen Tagen tauchte jedoch ein weiteres Modell des Nokia 6 im Rahmen einer Bluetooth-Zertifizierung auf, berichtete GSM Arena. Während das in China verkaufte Gerät die Bezeichnung TA-1000 trägt, könnte die Version TA-1003 die für den globalen Markt gedachte Ausgabe sein.

Nokia hat für den Mobile World Congress, der Ende Februar in Barcelona startet, weitere Vorstellungen angekündigt. Hier könnte die internationale Edition des Smartphones gezeigt werden. Laut Leaks und Gerüchten soll Nokia dann auch ein Android-Flaggschiff mit Highend-Spezifikationen präsentieren. (red, 16.01.2017)