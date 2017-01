Berlin: Ex-Stasi-Agent Holm tritt als Baustaatssekretär zurück

Bürgermeister Müller hatte die Entlassung des 46-jährigen parteilosen Politikers gefordert

Berlin – Fünf Wochen nach dem Amtsantritt des rot-rot-grünen Berliner Senats hat der wegen seiner Stasi-Vergangenheit umstrittene parteilose Baustaatssekretär Andrej Holm seinen Rücktritt erklärt. "Ich trete heute von meinem Amt als Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zurück", schrieb Holm am Montag auf seiner Webseite und kam damit seiner Entlassung zuvor.

Der 46-Jährige hatte als junger Mann für die DDR-Staatssicherheit gearbeitet. In den vergangenen Tagen hätten ihm SPD und Grüne deutlich gemacht, "dass sie mich als Staatssekretär politisch nicht unterstützen". Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) habe öffentlich seine Entlassung gefordert. "Damit wurde eine mögliche Zusammenarbeit in einer Koalition aufgekündigt." Die Koalition sieht Holm nun "an einem Scheideweg".

Die Diskussionen über das Sicherheitspaket und die Parlamentsdebatte über den Bruch von Koalitionsvereinbarungen zeigten, "dass die Koalition selbst in der Krise ist", schrieb Holm. "Ich werde der zerstrittenen SPD nicht den Gefallen tun, sie auf meinem Rücken zerplatzen zu lassen." Er habe sein Amt angetreten, um "ein bitter nötiges Reformprogramm für die Berliner Wohnungspolitik" durchzusetzen. (APA, 16.1.2017)