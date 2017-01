Rechnungshof wird Pröll-Privatstiftung prüfen

Rechnungshof-Präsidentin Kraker will Förderung durch Land Niederösterreich analysieren

Wien – "Der Rechnungshof wird die Förderungstätigkeit des Landes Niederösterreich für die Dr. Erwin Pröll Privatstiftung prüfen": Auf Twitter teilte Rechnungshof-Sprecher Christian Neuwirth Montagvormittag die Entscheidung von Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker mit.

"Die Prüfung soll, wie stets, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit des Umgangs mit Steuergeldern beurteilen. Die internen Vorarbeiten sind eingeleitet, die Prüfung selbst wird demnächst beginnen", schrieb Neuwirth. Sobald der Bericht vorliege, werde der Rechnungshof darüber informieren. "Wann dies der Fall sein wird, lässt sich derzeit naturgemäß noch nicht abschätzen."

"Akademie für den ländlichen Raum"

Die Stiftung mit dem Ziel, eine "Akademie für den ländlichen Raum" zu errichten, wurde mit Spendengeldern anlässlich des 60. Geburtstags des Landeshauptmanns errichtet. Die Wochenzeitung Falter berichtete vor einer Woche allerdings, dass die Privatstiftung bisher 1,35 Millionen Euro öffentliche Subvention (jährlich 150.000 Euro) erhalten habe, 300.000 Euro seien bereits ausbezahlt worden. Das wurde von Prölls Sprecher Peter Kirchweger auch bestätigt. 1.050.000 Millionen Euro befinden sich demnach noch auf Konten des Landes.

Kirchweger: "Die dafür vorgesehenen beschlossenen öffentlichen Gelder liegen in voller Höhe unangetastet auf Konten des Landes und der Stiftung." Letztere werde noch dazu "jährlich von einem gerichtlich bestellten unabhängigen Stiftungsprüfer geprüft". Es handle sich um eine "vor neun Jahren mit Privatspenden korrekt gegründete gemeinnützige – allgemein bekannte – Stiftung, die per Beschluss der niederösterreichischen Landesregierung jährlich gefördert wird."

Stiftungsprüfer versteht "Aufregung" nicht

Der für die Privatstiftung "seit Jahren" zuständige Prüfer Walther Schnopfhagen sprach vergangene Woche von einer "Aufregung, die ich nicht nachvollziehen kann". Man habe mit 150.000 Euro begonnen, sagte Schnopfhagen auf APA-Anfrage. Gefolgt sei eine Zustiftung mit 300.000 Euro aus öffentlichen Geldern, die "zur Gänze vorhanden" seien. Zum Großteil verwendet worden seien hingegen die ursprünglichen 150.000 Euro. Bedürftige, Kinder wie Erwachsene, und Einrichtungen seien "ausschließlich" aus diesen Geldern gefördert worden.

Kritik an den Geldflüssen kam bisher vor allem von den Grünen. SPÖ und Freiheitliche hatten in der Vergangenheit den Zahlungen an die Stiftung zugestimmt. (red, 16.1.2017)