"Zelda: Breath of the Wild": Bezaubernde Screenshots der Switch-Version

"The Legend of Zelda: Breath of the Wild" wird nicht nur für die Wii U erscheinen, sondern auch Nintendos Anfang März erscheinende neue Spielkonsole Switch beglücken. Dazu veröffentlichte der japanische Videospielhersteller nun reichlich frische Screenshots, um Spielern einen Einblick zu geben, wie der Titel auf der neuen Konsole aussehen wird.



Im Rahmen eines Presse-Events bestätigte Nintendo, dass "Breath of the Wild" auf der Switch eine Auflösung von 900p haben wird, wenn die Konsole in der Dockingstation steckt. Das entspricht immerhin einer Steigerung von rund 50 Prozent gegenüber der Wii-U-Ausgabe. Im portablen Modus wird die Ausgabe hingegen ebenfalls auf 720p heruntergeschraubt, da dies der Auflösung des Touchscreens entspricht.

nintendo Der neue Trailer zu "Breath of the Wild".

Inhaltlich ident

Inhaltlich gibt es zwischen den beiden Fassungen keine Unterschiede. Wie in einer ersten ausführlichen Hands-on vergangenes Jahr berichtet, wird "Breath of the Wild" das erste Spiel der Serie, das eine offene Welt erkunden lässt. Im Fokus steht neben der Erkundung und der Bezwingung des tyrannischen Monsters Calamity Ganon klar der Rollenspielcharakter. Spieler werden Protagonist Link nach Belieben ausrüsten können, müssen sich um die Verpflegung kümmern, können Heiltränke brühen und Gagdets basteln und auf eine Reihe von neuen Fähigkeiten und Waffen zurückgreifen. So kann man beispielsweise reitend mit Pfeil und Bogen auf die Jagd gehen, mit dem Paraschirm über Schluchten gleiten und mit Runen die Naturelemente in Bewegung setzen. (rhe, zw, 16.1.2017)

