Britisches Pfund vor Rede von Regierungschefin May unter Druck

Auslöser waren Medienberichte, wonach Theresa May einen "klaren und harten" EU-Ausstieg anstrebt

London – Nach Berichten über einen harten Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union hat das britische Pfund an Wert verloren. An den asiatischen Märkten fiel die Währung gegenüber dem Dollar vorübergehend auf den tiefsten Stand seit Oktober. Ein Pfund war kurzzeitig nur 1,1986 Dollar wert.

Im Oktober hatte die britische Währung mit einem Wert von 1,1841 Dollar auf dem tiefsten Stand seit 1985 notiert.

May: Details zu Brexit am Dienstag

Auslöser des Ausverkaufs waren britische Medienberichte, denen zufolge die britische Premierministerin Theresa May einen "klaren und harten" Brexit anstrebe, um die Zuwanderung zu begrenzen. May will am Dienstag Details zu ihren Plänen für die voraussichtlich im März beginnenden Verhandlungen zum Austritt Großbritanniens aus der EU nennen. Bei einem sogenannten "sanften" Brexit würde das Vereinigte Königreich weiterhin Zugang zum europäischen Binnenmarkt haben.

"Es ist unmöglich, vorherzusagen, wie stark ein 'harter' Brexit das Pfund schwächen würde", schrieben die Analysten der US-Bank JPMorgan in einem Kommentar. Eine weitere Abwertung um fünf bis zehn Prozent sei realistisch. Aktuell notiert die Währung rund 20 Prozent unter ihrem Niveau kurz vor dem Brexit-Referendum vom vergangenen Juni. (APA, 16.1.2016)