Cordt Schnibben verlässt "Spiegel" und gründet Online-Journalismusschule

Spendenfinanzierte, teis kostenlose "Reporterfabrik" für Bürger- und professionelle Journalisten

Hamburg – Cordt Schnibben (64), Reporterlegende des "Spiegel", verlässt das Nachrichtenmagazin nach fast drei Jahrzehnten-. Er gründete mit David Schraven von der Rechercheplattform Correctiv eine spendenfinanzierte Online-Journalistenschule namens "Reporterfabrik", berichtet Meedia.de. Im Sommer wird er 65, seinen "Spiegel"-Pensionsantritt könnte er für das Projekt ein wenig vorziehen.

Die Reportefabrik soll "durch die Qualifizierung von Nicht-Journalisten und Journalisten" den Weg in eine "redaktionelle Gesellschaft" begleiten, zitiert der deutsche Branchendienst Schnibben. Das Projekt wendet sich an professionelle Journalisten und solche, die das noch werden wollen; aber auch an Blogger und andere Bürgerjournalisten.

Schnibben und Schraven lassen zum Projekt verlauten, sie wollten "die positive Seite des Bürgerjournalismus" stärken und der Gesellschaft ein Angebot zum Erwerb von Medienkompetenz machen. Sie planen kostenlose Online-Workshops, eBooks und Veranstaltungen. Online-Works für professionelle Journalisten sollen kosten. (red, 16.1.2017)