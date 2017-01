Melbourne: Mitfavoritin Halep scheitert in Runde 1

Venus Williams und Garbine Muguruza Blanco nach knappen Siegen weiter

Melbourne – Bei den Australian Open ist bereits am ersten Tag eine Mitfavoritin ausgeschieden. Die Weltranglisten-Vierte Simona Halep verlor am Montag in der ersten Runde des Turniers in Melbourne glatt mit 3:6, 1:6 gegen die Amerikanerin Shelby Rogers. Die Nummer 52 der Welt hatte im Vorjahr bereits das Viertelfinale der French Open erreicht.

Andere Favoritinnen setzten sich dagegen, wenn auch knapp,durch. Die Amerikanerin Venus Williams (13.) gewann mit 7:6(5), 7:5 gegen die Ukrainerin Kateryna Kozlova (Koslowa), die Spanierin Garbine Muguruza Blanco (7.) schlug die Neuseeländerin Marina Erakovic mit 7:5, 6:4.

Die frühere serbische Weltranglistenerste Jelena Jankovic trifft nach einem Dreisatzsieg (6:1, 1:6, 6:4) gegen die Deutsche Laura Siegemund auf deren Landsfrau Julia Görges, die sich ebenfalls in drei Sätzen (3:6, 6:3, 6:4) gegen die in der Weltrangliste vor ihr liegende Tschechin Katerina Siniakova durchgesetzt hatte. (APA, 16.1.2017)