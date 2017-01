Samsung-Boss droht wegen Korruptionsaffäre in Südkorea Verhaftung

Justiz fordert Verhaftung des faktischen Firmenchefs – Gerichtsanhörung am Mittwoch

Seoul – In der Korruptionsaffäre um die südkoreanische Präsidentin Park Gyeun-hye dürfte nun auch der faktische Chef des Mischkonzerns Samsung, Lee Jae-yong, im Gefängnis landen. Der Sonderermittler in der Causa hat am Montag angekündigt, einen Haftbefehl gegen den Samsung-Chef erwirken zu wollen. Eine Gerichtsanhörung ist für Mittwoch geplant. Lee werden Schmiergeldzahlungen angelastet.

Die Ermittler untersuchen derzeit, ob Samsung-Zuwendungen an Unternehmungen von Parks langjähriger Freundin Choi Soon-sil dazu geführt haben, dass die staatliche Pensionsbehörde einen umstrittenen Zusammenschluss von Samsung-Tochterfirmen genehmigt hat. Park droht in der Affäre eine Amtsenthebung. (APA, 16.1.2017)