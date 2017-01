16 Tote bei Absturz eines türkischen Fracht-Jumbos in Kirgisien

Leichen von neun Erwachsenen und sechs Kindern am Unglücksort gefunden

Bischkek – Beim Absturz einer türkischen Frachtmaschine in Zentralasien sind einem Medienbericht zufolge mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Am Unglücksort in einem besiedelten Gebiet nahe der kirgisischen Hauptstadt Bischkek seien die Leichen von neun Erwachsenen und sechs Kindern gefunden worden, meldete die russische Nachrichtenagentur Tass am Montag in der Früh unter Verweis auf Behördenangaben.

Außerdem sei einer der beiden Piloten ums Leben gekommen. Fünf Menschen wurden demnach verletzt geborgen, darunter drei Kinder. Die türkische Nachrichtenagentur DHA hatte zunächst von vier Toten berichtet, darunter beide Piloten des Jumbojets. Die Maschine vom Typ Boeing 747-400 habe der Fluggesellschaft ACT gehört. Laut dem Tass-Bericht wurde der Flugverkehr auf dem nahegelegenen Flughafen Manas nach dem Unglück eingestellt. (APA, 16.1.2017)