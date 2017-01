Sevilla düpiert Real in der Schlussphase

Andalusier schlagen Madrilenen, die nach 40 Spielen wieder einmal verloren, mit 2:1 und setzen sich auf den zweiten Tabellenplatz

Sevilla – Real Madrids Rekordserie ist nach 40 Spielen ohne Niederlage gerissen. Die Königlichen verloren am Sonntagabend das Spitzenspiel der Primera División beim FC Sevilla durch ein spätes Tor des Winterzugangs Stevan Jovetic (90.+2) mit 1:2 (0:0). Damit rückt Sevilla bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heran, der FC Barcelona liegt zwei Zähler hinter Real, das allerdings noch ein Match in der Hinterhand hat.

Cristiano Ronaldo (66.) hatte Madrid per Foulelfmeter in Führung geschossen, ehe Sergio Ramos (85.) gegen seinen Ex-Verein ins eigene Netz traf. Der Innenverteidiger hatte sich beim 3:3 im Pokal am Donnerstag an gleicher Stelle mit den Heimfans angelegt, die ihn während der gesamten Partie auspfiffen.

Real hatte seine bis dato letzte Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim VfL Wolfsburg (0:2) am 6. April 2016 kassiert. Mit dem Unentschieden in der Copa del Rey in Sevilla nahmen sie Barca die Bestmarke ab.

Barcelona hatte bereits am Samstag seine Pflichtaufgabe gegen UD Las Palmas mit 5:0 (1:0) souverän erfüllt. Luis Suarez (14./57.), der fünfmalige Weltfußballer Lionel Messi (52.), Arda Turan (59.) und Aleix Vidal (80.) trafen. (sid, red, 15.1. 2017)