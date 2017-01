Männermode Mailand: Social-Media-Stars übernehmen den Laufsteg

foto: zegna

Vor knapp einem Jahr wurde Alessandro Sartori als Nachfolger von Stefano Pilati verkündet, jetzt debütierte er im Bicocca-Hangar mit seiner Kollektion für Zegna. Und ließ die Models in der 60 Meter breiten und 180 Meter langen Halle um die Großinstallation "The seven heavenly Palaces" des deutschen Künstlers Anselm Kiefer entlang flanieren. Die Mode? Entspannte Looks in Pastell- und Camelfarben. 15 Looks sind zwei Wochen lang als Maßanfertigung in einigen Zegna-Shops erhältlich.