Heinz Sichrovsky zeigt sich für die "Krone" "unkorrekt"

News-Kulturchef, ORF3-Moderator und "krone.at"-Kritiker mit neuer Print-Kolumne im Kleinformat

Wien – Heinz Sichrovsky (62) hat seit Sonntag eine Kolumne in der gedruckten "Kronen Zeitung". Unter dem Titel "Unkorrekt" arbeitet er sich in der ersten Spalte an "Korrektheits-Ayatollahs", an Binnen-i, Plastikmaschinengewehren und Barbie-Puppen ab, an Rauchen und Autofahren, Allergenkennzeichnung und Bundespräsidentenwahl. Titel "Dämonisches". Inhalt: mutmaßlich Ironisches.

Sichrovsky war schon einmal, in den 1980ern kurz Theaterkritiker der "Krone", bald aber kehrte er wie einst in "Basta"-Zeiten wieder zu den Fellners zurück, die 1992 ihr "News" starteten. Dort ist er seither Kulturchef und längst auch Mitglied der Chefredaktion.

Sichrowsky schreibt schon eine Weile neben seinem Hauptjob bei "News" und dem Nebenjob als Buchtalker von ORF 3 ("erLesen") für krone.at Kritiken. (red, 15.1.2017)