Stoch holt Wisla-Doppel, Schlierenzauer stark

Tiroler belegt in seinem zweiten Bewerb nach dem Comeback den ausgezeichneten achten Rang – Kraft Vierter

Wisla – Kamil Stoch hat beim Skisprung-Weltcup in Wisla am Sonntag das Double perfekt gemacht. Der Sieger vom Samstag gewann mit Sprüngen auf 135,5 und 128 Meter mit 271,7 Punkten auch die zweite Konkurrenz, nachdem er bereits nach Durchgang eins voran gelegen war. Mit seinem vierten Saisonsieg baute Stoch auch seine Weltcupführung aus.

Zweiter wurde der Norweger Daniel-Andre Tande (270,5) vor dem Slowenen Domen Prevc (270,4). Als bester Österreicher belegte Stefan Kraft (259,5) den vierten Platz. Gregor Schlierenzauer (251,4) klassierte sich in seinem zweiten Springen nach dem Comeback an der achten Stelle. Manuel Fettner, Michael Hayböck und Andreas Kofler belegten die Ränge 14 bis 16.

Die nächsten Bewerbe finden kommendes Wochenende in Zakopane statt. (red, 15.1. 2017)

Ergebnis des Weltcup-Skispringens vom Sonntag in Wisla:

1. Kamil Stoch (POL) 271,7 (135,5/128,0)

2. Daniel-Andre Tande (NOR) 270,5 (128,5/134,5)

3. Domen Prevc (SLO) 270,4 (130,0/132,0)

4. Stefan Kraft (AUT) 259,5 (126,5/129,5)

5. Maciej Kot (POL) 253,8 (130,0/122,0)

6. Johann Andre Forfang (NOR) 253,2 (130,0/126,0)

. Richard Freitag (GER) 253,2 (127,0/122,0)

8. Gregor Schlierenzauer (AUT) 251,4 (135,5/123,0)

9. Robert Johansson (NOR) 249,3 (125,5/129,5)

10. Karl Geiger (GER) 248,3 (123,5/133,0)



weiter:

14. Manuel Fettner (AUT) 243,4 (121,5/126,0)

15. Michael Hayböck (AUT) 241,9 (121,0/126,0)

16. Andreas Kofler (AUT) 239,7 (121,0/125,5)

Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert: 44. Daniel Huber (AUT) 115,0 Meter 98,1 Punkte