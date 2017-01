Everton zerlegt Manchester City

Liverpooler schlagen das Team von Pep Guardiola mit 4:0, der Titel in der Premier League rückt für die Citizens in weite Ferne

Liverpool – Manchester City könnte sich mit einer krachenden Niederlage bereits jetzt endgültig aus dem Titelkampf in der englischen Premier League verabschiedet haben. Das Team von Pep Guardiola kassierte am Sonntag beim FC Everton mit 0:4 (0:1) seine höchste Saisonpleite (die insgesamt fünfte) und liegt als Tabellenfünfter nach dem 21. Spieltag bereits zehn Punkte hinter Spitzenreiter FC Chelsea (52).

Romelu Lukaku (34.), Kevin Mirallas (47.), Tom Davies (79.) und Ademola Lookman (90.+4) erzielten die Tore der blauen Liverpooler gegen die Citizens, bei denen sich Guardiola nun auf gewissen Gegenwind einstellen muss. Everton steht mit nunmehr 33 Punkten auf dem siebenten Tabellenplatz.

Chelsea hatte bereits am Samstag bei Meister Leicester City mit 3:0 (1:0) gewonnen und damit den 14. Sieg in den letzten 15 Ligaspielen fixiert. Der FC Arsenal hatte am Samstag 4:0 (1:0) bei Swansea City gewonnen und als Tabellendritter (44) den Kontakt zur Spitzengruppe gehalten.

Am Abend steigt in Old Trafford das Topspiel zwischen Rekordmeister Manchester United und dem beim Devils-Anhang nur mäßig beliebten Vorgänger FC Liverpool. Doch dies beruht auf Gegenseitigkeit. (red, sid, 15.1. 2017)