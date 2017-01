"Tatort" aus Köln über Flüchtlinge: "Eins A" oder "zu viele Vorurteile"?

orf/ard/thomas kost

"Könnte sich so entwickeln"

Ausgesprochen sehenswert findet Leslie Brook auf Rheinische Post Online – mit einigem Regionalbezug – die Folge mit Dietmar Bär (als Freddy Schenk), Klaus J. Behrendt (als Max Ballauf): "Die Kölner "Tatort"-Ermittler knüpfen damit in gewissem Sinne auch an die Arbeit der echten Kölner Polizei nach der Silvesternacht an. Die Szenerie, die dort beschrieben wäre, könnte sich tatsächlich in Folge des immer stärker werdenden Angstgefühls vieler Bürger so entwickeln. Und gerade das macht den Fall so sehenswert und gleichzeitig so beklemmend. Denn dieses Szenario wird bis zum Ende mit allen Konsequenzen ausgemalt – und die sind wirklich erschreckend."