Christine Scheyer Sensationssiegerin in Zauchensee

22-jährige Vorarlbergerin gewinnt völlig überraschend die Abfahrt und sorgt für den ersten Saisonsieg der ÖSV-Damen – Schmidhofer Siebente, Vonn bei Comeback 13.

Zauchensee – Die Vorarlbergerin Christine Scheyer ist ein neues Siegergesicht bei den österreichischen Ski-Damen. In ihrer erst vierten Weltcup-Abfahrt verwies die 22-Jährige aus Götzis am Sonntag in Zauchensee Tina Weirather (LIE) und Jacqueline Wiles (USA) auf die weiteren Podestplätze und sorgte damit auch für den ersten Saisonsieg der ÖSV-Damen in diesem Weltcup-Winter.

Scheyer trat 2013 ins ÖSV-Team ein und gab am 12. Dezember 2014 beim Riesentorlauf in Aare ihr Weltcup-Debüt. Die Athletin des WSV Koblach bestritt insgesamt erst zwölf Rennen auf der obersten Leistungsstufe. Ihr bestes Resultat war zuvor der neunte Platz im vergangenen Dezember in Val d'Isere (Abfahrt) gewesen.

Zweitbeste Österreicherin war Nicole Schmidhofer als Siebente, sie verbesserte ihre Chancen auf ein WM-Ticket. Mirjam Puchner, nach dem Ausfall von Cornelia Hütter derzeit Nummer eins im ÖSV-Abfahrtsteam, landete vor Elisabeth Görgl (20.) auf Platz 18. Lindsey Vonn kam in ihrem ersten Rennen seit 28. Februar 2016 als 13. nicht in die Top Ten. Die Slowenin Ilka Stuhec, die bisher alle drei Saison-Abfahrten gewonnen hatte, wurde Fünfte.

"Ich wollte nochmals voll andrücken und alles auf Zug fahren. Das hat ziemlich gut funktioniert", berichtete Scheyer. Eine der ersten Gratulantinnen war im Ziel Vonn. "Es ist brutal cool, wenn dir so eine gratuliert", freute sich die Götznerin.

Weirather gratulierte ebenfalls. "Ich habe gewusst, dass Christine stark ist und mit dem Licht das nötige Glück hat, schwer zu schlagen sein wird", sagte die von Andreas Evers gecoachte Tochter von Harti Weirather und Hanni Wenzel.

Vonn war mit ihrem Comeback-Auftritt nach 323 Tagen zufrieden. "Das ist schon okay. Das Timing hat noch gar nicht gepasst. Ich weiß, was ich besser machen muss", gab sich die Rekord-Weltcupsiegerin dennoch versöhnlich. "Es war ein guter Start."

Als Vierte machte Lara Gut in der Weltcup-Gesamtwertung weniger Punkte als erhofft auf Mikaela Shiffrin gut. Der Vorsprung der US-Amerikanerin beträgt immer noch 315 Zähler. Es folgen aber in Garmisch und Cortina d'Ampezzo zwei weitere Speed-Wochenenden, unterbrochen nur vom Riesentorlauf am Kronplatz. (APA, 15.1.2017)