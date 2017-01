348.000 schauten: Das RTL-Dschungelcamp lässt ORF 1 weit hinter sich

Mit Sendungs-Schnitt am Samstagabend nur haarscharf hinter ORF 2

Wien – Mit "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" überholte RTL in Österreich ORF 1 am Samstagabend wieder einmal aus dem Stand: 348.000 Augenpaare verfolgten ab 22.15 die zweite Folge des RTL-Dschungelcamps in seiner elften Saison. Soviele sahen im Schnitt die 43-Minuten-Ausgabe.

ORF 1 erreichte am Samstag-Hauptabend mit "Der große Gatsby" um 20.15 Uhr im Schnitt 297.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der "ZiB Flash" interessierte um 22.21 noch 161.000 Menschen, der nicht mehr ganz frische James Bond "Der Morgen stirbt nie" hatte im Schnitt 164.000 Zuschauer.

Am späten Samstagabend hätte das RTL-Dschungelcamp – nach dem Sendungsschnitt – aber beinahe auch ORF 2 überholt: "Der Bulle von Tölz" im zweiten ORF-Hauptkanal ab 21.58 Uhr lag mit im Schnitt 354.000 Zuschauern nur haarscharf über "Ich bin ein Star".

Den Auftakt der inzwischen elften Dschungelshow von RTL am Freitag verfolgten in Österreich ab 21.15 Uhr 246.000 Menschen – im Schnitt von länglichen 2.22 Stunden. (red, 15.1.2017)