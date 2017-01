BMW: Selbstfahrende Autos brauchen Partnerschaften und Standards

MobilEye-Chef: Gesellschaft akzeptiert nicht wenn Computer Menschen töten

BMW sieht in der Ära selbstfahrender Autos einen erhöhten Bedarf an Partnerschaften und Standards zum Datenaustausch. "Keiner ist so clever wie alle anderen um ihn herum", deshalb würden Kooperationen entscheidend sein, betonte Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich am Sonntag auf der Internet-Konferenz DLD in München.

Einheitliche Standards notwendig

Einheitliche Standards seien notwendig, damit Informationen zwischen Autos verschiedener Hersteller ausgetauscht und zum Beispiel zur Verbesserung der Karten genutzt werden könnten.

BMW will selbstfahrende Autos zum Jahr 2021 regulär auf die Straße bringen und arbeitet dafür eng mit dem spezialisierten Zulieferer MobilEye und dem Chip-Riesen Intel zusammen. Nach Einschätzung des MobilEye-Chefs Amnon Schaschua wird die Branche aus Gründen der Sicherheit in Zukunft genauso strikte Vorgaben bekommen wird wie der Luftverkehr. "Alle Flugzeuge sehen heute in etwa gleich aus, weil die Branche so streng reguliert wird – das wird auch in dieser Industrie passieren." Die Toleranz für Fehler selbstfahrender Autos sei extrem gering: "Die Gesellschaft akzeptiert es nicht, wenn Computer Menschen töten" – obwohl es gleichzeitig viele tödliche Unfälle durch menschliches Versagen gebe.

Offene Fragen

Intel-Chef Brian Krzanich betonte, dass mit selbstfahrenden Autos viele neue Fragen aufkämen. Werde es in Ordnung sein, wenn damit die zwölfjährige Tochter allein ins Einkaufszentrum fahre? Oder wenn sich jemand alkoholisiert fahren lasse? Dass die Lenkräder ganz aus den Autos verschwinden, glaubt der Chef des Chipkonzerns unterdessen nicht: Man werde immer mal irgendwo hinfahren wollen, wo der Fahrer selbst das Steuer übernehmen müsse. Eine Herausforderung werde die Datenflut durch die vielen Sensoren sein: "Eine Million selbstfahrender Autos werden so viele Daten erzeugen wie die Hälfte der Weltbevölkerung." Intel sieht darin eine Geschäftschance für die Zukunft. (APA/dpa, 15.1.2017)