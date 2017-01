Merkel: Deutschland muss sich beim digitalen Wandel sputen

Förderung für neuen Mobilfunk-Standard und schnelles Internet

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mahnt Tempo beim digitalen Wandel an. Die wirtschaftliche Lage Deutschlands sei zwar "recht gut", sagte Merkel in ihrem am Samstag veröffentlichten aktuellen Video-Podcast. Gleichwohl müsse sich Deutschland "an vielen Stellen auch sputen, gerade den digitalen Wandel mitzumachen – und schnell genug mitzumachen".

Jeder Haushalt soll mit 2018 mit 50 Mbit/s surfen

Die deutsche Bundesregierung unterstütze insbesondere mittelständische Unternehmen bei der Digitalisierung und sei "sehr stark dabei, die Infrastruktur auszubauen". Merkel: "Das Zwischenziel für 2018 heißt, jeden Haushalt mit 50 Megabit pro Sekunde anzubinden." Der Bund werde auch öffentliche Mittel für den neuen Mobilfunk-Standard 5G einsetzen – "in Kombination mit privaten Investitionen". Hinzu komme die Förderung der Start up-Szene, die sich in den vergangenen Jahren recht positiv entwickelt habe. "Hier hat die Bundesregierung steuerliche Maßnahmen, aber auch Kreditmaßnahmen aufgelegt", sagte Merkel.

Sie pocht auch auf eine Digitalisierung bei den öffentlichen Verwaltungsprozessen. "Nur, wenn die Bürgerinnen und Bürger im eigenen Leben, bei der Erledigung ihrer Aufgaben – im Zusammenhang mit ihrem Staat – die Erfahrung machen, dass Digitalisierung wirklich auch Vorteile bringt, werden sie offener gegenüber der Digitalisierung in den anderen Lebensbereichen sein." (APA, 15.1.2017)