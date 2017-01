Pariser Nahost-Konferenz hat begonnen

Frankreichs Außenminister Ayrault sieht Zwei-Staaten-Lösung bedroht

Paris – Vertreter von mehr als 70 Staaten und internationalen Organisationen haben am Sonntagmorgen in Paris Beratungen über den Nahost-Konflikt aufgenommen. In seiner Eröffnungsrede warnte Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault davor, dass die Zwei-Staaten-Lösung "bedroht" sei.

Die Teilnehmer der Konferenz wollen sich bei der Konferenz in Paris für ein friedliches Nebeneinander eines israelischen und eines palästinensischen Staates stark machen. An dem Treffen nehmen unter anderem der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und sein scheidender US-Kollege John Kerry teil. Auch Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) nimmt an der Konferenz teil.

Netanyahu: "Manipulierte Konferenz"

Vertreter Israels und der Palästinenser bleiben den Beratungen in Paris hingegen fern. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu sprach im Vorfeld von einer "manipulierten Konferenz", deren Ziel es sei, "anti-israelische Standpunkte" zu verabschieden. Das Treffen findet wenige Tage vor der Amtsübernahme des neuen US-Präsidenten Donald Trump statt, der eine ausgesprochen Israel-freundliche Politik angekündigt hat. (APA/AFP, 15.1.2017)