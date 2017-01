1977 bis 2017: Die Geschichte von Nintendos Spielkonsolen

foto: gemeinfrei

1996: Nintendo 64

Bei der nächsten Spielekonsole schreibt Nintendo die Innovation in den Namen. Der Nintendo 64 bietet einen Prozessor mit 64-Bit-Leistung und verbesserten Sound in CD-Qualität. In Europa muss man nicht mehr so lange warten: die neue Konsole kommt im Folgejahr nach dem Start in Japan auf den Markt.