Zauchensee-Training nach Fanchini-Sturz unterbrochen

Längere Verzögerung – Rettungshubschrauber im Einsatz

Zauchensee – Das Abfahrtstraining der Damen am Sonntag in Zauchensee ist nach drei Läuferinnen wegen eines schweren Sturzes der Italienerin Nadia Fanchini für längere Zeit unterbrochen worden. Um die Retter zur Unfallstelle zu bringen, musste der Hubschrauber aufsteigen. Fanchini dürfte sich nach noch unbestätigten Informationen an der Schulter verletzt haben.

Nach einer deutlichen Wetterbesserung herrschen am Sonntag aber erstmals gute Bedingungen. Ob die Beginnzeit des Rennens (12.15 Uhr) hält, ist offen. (APA, 15.1.2017)