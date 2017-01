Polen nach zweiter Niederlage unter Druck

WM-Dritter von 2015 unterliegt Brasilien und darf sich keinen Ausrutscher mehr leisten

Paris – Polen steht bereits nach dem zweiten Spiel bei der Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich vor dem Aus. Der WM-Dritte von 2015 unterlag am Samstag in Nantes gegen Brasilien überraschend mit 24:28 (11:16). Bereits zum Auftakt hatten die Polen gegen Norwegen (20:22) verloren. In den letzten drei Begegnungen der Gruppe A trifft das Team von Trainer Talant Duschebajew noch auf Russland, Japan und Top-Favorit Frankreich.

Norwegen setzte sich anschließend gegen Russland 28:24 (15:11) durch. Ebenfalls den zweiten Sieg im zweiten Spiel feierte in Metz der zweimalige Titelträger Spanien. Der Weltmeister von 2005 und 2013 bezwang Tunesien 26:21 (12:10) und liegt in der Gruppe B hinter den punktgleichen Slowenen, die Island beim 26:25 (11:8) die zweite Niederlage zufügten, auf Platz zwei. (sid, red, 14.1 2017)