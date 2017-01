Polen nach zweiter Niederlage unter Druck

WM-Dritter von 2015 unterliegt Brasilien und darf sich keinen Ausrutscher mehr leisten

Paris – Polen steht bereits nach dem zweiten Spiel bei der Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich vor dem Aus. Der WM-Dritte von 2015 unterlag am Samstag in Nantes gegen Brasilien überraschend mit 24:28 (11:16). Bereits zum Auftakt hatten die Polen gegen Norwegen (20:22) verloren. In den letzten drei Begegnungen der Gruppe A trifft das Team von Trainer Talant Duschebajew noch auf Russland, Japan und Top-Favorit Frankreich.

Norwegen setzte sich anschließend gegen Russland 28:24 (15:11) durch. Ebenfalls den zweiten Sieg im zweiten Spiel feierte in Metz der zweimalige Titelträger Spanien. Der Weltmeister von 2005 und 2013 bezwang Tunesien 26:21 (12:10) und liegt in der Gruppe B hinter den punktgleichen Slowenen, die Island beim 26:25 (11:8) die zweite Niederlage zufügten, auf Platz zwei. Mazedonien gewann gegen Angola 31:22 (14:9).

Auch Ex-Weltmeister Kroatien hält bei zwei Siegen und behält damit die Führung in der Gruppe C. Der Titelträger von 2003 setzte sich in Rouen gegen Ungarn 31:28 (11:11) durch, zum Auftakt hatten sich die Kroaten gegen Saudi Arabien zum 28:23 gemüht.

Am Freitag könnte es zwischen Kroatien und Europameister Deutschland zum Duell um den Gruppensieg kommen. Kroatien muss zuvor noch gegen Weißrussland und Chile antreten. Deutschland bekommt es nach dem Sieg gegen Ungarn (27:23) am Sonntag mit Chile, am Dienstag mit Saudi Arabien und am Mittwoch mit Weißrussland zu tun.

Keine Blöße gab sich zudem Olympiasieger Dänemark beim Torfestival gegen Ägypten. Nach dem 33:22 gegen Argentinien ließ der dreimalige Vize-Weltmeister (1967, 2011, 2013) den Nordafrikanern beim 35:28 (21:15) keine Chance und konnte in der zweiten Halbzeit bereits Kraft sparen. (sid, red, 14.1 2017)