Zwei Arnautovic-Treffer in Sunderland

Österreicher maßgeblich am 3:1-Erfolg von Stoke City in der 21. Runde beteiligt – Abschied von Graham Taylor in Watford

Sunderland – Erfolgreicher Samstag für Marko Arnautovic: am 21. Spieltag der Premier League erzielte der Österreicher beim 3:1 von Stoke City bei Nachzügler Sunderland zwei Tore und hält nunmehr bei insgesamt drei Saisontreffern. Seit dem 18. September 2016 (oder elf Matches) musste Arnautovic schon auf ein Erfolgserlebnis warten.

Die Gäste legten im Stadium of Light einen Blitzstart hin, führten nach einer halben Stunde nach den Treffern von Arnautovic (15., 22.) und Routinier Peter Crouch (34., 99. Premier-League-Goal) bereits 3:0. Wenig späger stellte Jermain Defoe bereits den Endstand her (40.). Während sich Stoke mit dem siebenten Saisonsieg auf Tabellenplatz neun verbesserte, sackte Sunderland auf den vorletzten Rang ab. Die Position von Manager David Moyes dürfte sich nach der 14. Niederlage nicht unbedingt verbessert haben.

Nach einem Zuspiel von Xherdan Shaqiri konnte Sunderland-Goalie Vito Mannone den ersten Abschluss von Arnautovic zwar noch parieren, war gegen den Abstauber des 27-Jährigen aber machtlos. Der zweite Treffer war besonders sehenswert, nach Doppelpass mit Shaqiri und in der Folge Crouch schloss Arnautovic die beste Aktion des Spiels mit links ins kurze Eck mustergültig ab.

Arsenal wiederum hielt mit einem 4:0 (1:0) bei Swansea als Tabellendritter den Kontakt zur Spitze. Schon mit einem Punkt im Prestigeduell bei Manchester United (17.00 Uhr) kann der FC Liverpool jedoch wieder vorrücken. Für die Londoner trafen Olivier Giroud (37.) und Alexis Sánchez (74.), Jack Cork (54.) sowie Kyle Naughton (67.) besiegelten die Niederlage ihrer Mannschaft mit zwei Eigentoren. Durch die Pleite fiel Swansea auf den letzten Rang zurück und hat einen Punkt Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Mit einer berührenden Choreographie verabschiedeten sich die Fans des FC Watford (Sebastian Prödl) von ihrem früheren Trainer Graham Taylor. Im Vorfeld des Duells mit dem FC Middlesbrough (0:0) formten die Anhänger an der Vicarage Road mit Transparenten die Initialen des ehemaligen englischen Nationaltrainers und würdigten ihn mit Applaus und Fangesängen. Bereits zuvor hatten Fans vor dem Stadion Blumen, Trikots und Schals niedergelegt. Taylor, der Watford in der ersten seiner zwei Amtszeiten von der vierten in die erste Liga geführt hatte, war am vergangenen Donnerstag an einem Herzinfarkt gestorben. Watford hat als 14. mit 23 Zählern sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Dank einer herausragenden Leistung von Englands Nationalstürmer Harry Kane erkämpfte ottenham Hotspur zwischenzeitlich Platz zwei. Beim 4:0 (2:0)-Erfolg der "Spurs" gegen West Bromwich Albion gelang dem Angreifer (12., 77., 82.) ein Dreierpack, außerdem unterlief Gareth McAuley (26.) ein Eigentor.

Ohne den wechselwilligen französischen Nationalspieler Dimitri Payet holte West Ham United den ersten Sieg nach zwei Niederlage in Serie. Gegen Crystal Palace siegte die Mannschaft von Teammanager Slaven Bilic mit 3:0 (0:0). Bilic hatte schon vor dem Spiel angekündigt, dass Payet nicht zum Kader gehören werde, da dieser offensiv auf einen Transfer drängt und verlauten ließ, nicht mehr für West Ham spielen zu wollen. Der Start von Ex-Teamchef Sam Allardyce als Palace-Verantwortlicher ist nach der Niederlage endgültig als missglückt zu werten. (red, sid, 14.1 2017)