Walkner beendet Dakar auf Platz zwei

Sieg bei Motorrädern an Teamkollegen Sunderland – 16. Dakar-Triumph für KTM en suite – 13. Dakar-Erfolg für Peterhansel

Buenos Aires – KTM-Werksfahrer Matthias Walkner hat am Samstag seinen großen Traum realisiert. Der 30-jährige Salzburger beendete die Extrem-Rallye Dakar in Südamerika nach Rang vier auf der Schlussetappe nach Buenos Aires auf dem zweiten Gesamtrang und fixierte damit den ersten Podestplatz eines Österreichers. Der Sieg ging an seinen Teamkollegen Sam Sunderland, der als erster Brite die Dakar gewann.

Wie Walkner, der heuer zum dritten Mal antrat, hatte auch der 27-jährige Engländer bisher nie das Ziel des Klassikers erreicht. Für den oberösterreichischen Motorrad-Hersteller KTM war es der bereits 16. Dakar-Triumph en suite.

13. Triumph für Peterhansel

Die Autowertung hat Rekordgewinner Stephane Peterhansel bereits zum 13. Mal für sich entschieden. Der 51-jährige Peugeot-Pilot beendete die Schlussetappe nach Buenos Aires 19 Sekunden hinter seinem Teamkollegen und Landsmann Sebastien Loeb auf Platz zwei. Der neunfache Rallye-Rekordweltmeister Loeb wurde 5:13 Minuten hinter Peterhansel Gesamtzweiter.

Für Titelverteidiger Peterhansel war es der bereits siebente Triumph in der Dakar-Autowertung, nachdem er den Klassiker zuvor schon sechsmal auf einem Motorrad gewonnen hatte. (APA, 14.1.2017)

12. Etappe Rio Cuarto/Argentinien – Buenos Aires/Argentinien (786 km mit 64 km Sonderprüfung):

Motorrad-Wertung: 1. Adrien Van Beveren (FRA) Yamaha 30:29 Min. – 2. Gerard Farres Guell (ESP) KTM gl. Zeit – 3. Joan Barreda Bort (ESP) Honda +18 Sek. – 4. Matthias Walkner (AUT) KTM 33 – 5. Paulo Goncalves (POR) Honda +1:25 – 6. Sam Sunderland (GBR) KTM 1:42

Endstand: 1. Sunderland 32:06:22 Stunden – 2. Walkner +32:00 Min. – 3. Farres Guell 35:40 – 4. Van Beveren 36:28 – 5. Barreda Bort 43:08 – 6. Goncalves 52:29

Auto-Wertung: 1. Sebastien Loeb/Daniel Elena (FRA/MON) Peugeot 28:55 Min. – 2. Stephane Peterhansel/Jean Paul Cottret (FRA) Peugeot +19 + Sek. – 3. Giniel De Villiers/Dirk Von Zitzewitz (RSA/GER) Toyota 30 – 4. Cyril Despres/David Castera (FRA) Peugeot 53 – 5. Conrad Rautenbach/Robert Howie (ZIM/RSA) Toyota 1:00. Weiter: 13. Martin Prokop/Ilka Minor (CZE/AUT) Ford 2:25

Gesamtwertung: 1. Peterhansel/Cottret 28:49:30 Stunden – 2. Loeb/Elena +5:13 Minuten – 3. Despres/Castera 33:28 – 4. Nani Roma/Alex Haro Bravo (ESP) Toyota 1:16:43 – 5. De Villiers/Von Zitzewitz 1:49:48 – 6. Orlando Terranova/Andreas Schulz (ESP/GER) Mini 1:52:31. Weiter: 11. Prokop/Minor 4:58:51