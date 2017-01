Republikaner beginnen mit Aufhebung von Gesundheitsversorgung "Obamacare"

Das Repräsentantenhaus stellte einen Fristsetzungsantrag. Der Senat untersucht die Vorwürfe gegen Russland

Washington – Eine Woche vor dem Abschied von US-Präsident Barack Obama aus dem Weißen Haus hat der republikanisch dominierte US-Kongress die Demontage der allgemeinen Gesundheitsversicherung, auch "Obamacare" genannt, eingeleitet. Das Repräsentantenhaus setzte am Freitag mit einem Fristsetzungsantrag den Aufhebungsprozess in Gang.

In einer mit 227 zu 198 Stimmen angenommenen Entschließung wird den Ausschüssen von Repräsentantenhaus und Senat angeordnet, bis 27. Jänner Gesetzesvorschläge für die Aufhebung des Gesundheitsversicherungsgesetzes auszuarbeiten. Die Republikaner kämpfen seit mehreren Jahren gegen "Obamacare", das rund 20 Millionen Amerikanern erstmals eine Krankenversicherung ermöglicht hat und als eine der wichtigsten innenpolitischen Errungenschaften von Obama gilt. Der künftige US-Präsident Donald Trump will die Aufhebung von "Obamacare" passieren lassen.

Untersuchung der Vorwürfe gegen Russland

Zur den Vorwürfen russischer Einflussnahme auf den US-Präsidentschaftswahlkampf hat der Geheimdienstausschuss des US-Senats hat eine eigene Untersuchung angekündigt. Die Erkenntnisse der US-Geheimdienst zu russischen Hackerangriffen und Medienmanipulationen in den USA seien "Anlass zu tiefer Sorge", erklärte der Ausschuss am Freitag in Washington.

Es sei nun "entscheidend, einen vollständigen Überblick über das Ausmaß der russischen Geheimdienstaktivitäten in den USA zu bekommen". Die Untersuchung wird in dem Ausschuss überparteilich von Republikanern und Demokraten unterstützt. Die Senatoren haben dabei das Recht, Vertreter der scheidenden Regierung von Barack Obama und der künftigen Regierung von Donald Trump zur Aussage vorzuladen.

Prüfung von Geheimdienstverbindungen

Gegenstand der Untersuchung solle auch sein, "jegliche Geheimdienstverbindungen zwischen Russland und Personen aus dem Wahlkampfapparat" zu prüfen, erklärte der Ausschuss. Die US-Dienste waren bereits zu dem Schluss gekommen, dass Russland eine Kampagne gestartet habe, um die US-Wahl zugunsten von Trump zu beeinflussen.

Seit einigen Tagen kursiert das unbestätigte Dossier eines britischen Ex-Geheimdienstlers, demzufolge Mitarbeiter von Trump im Wahlkampf direkt mit russischen Vertretern beraten haben. Zudem soll es ein kompromittierendes Video Trumps geben. Die US-Dienste haben diese Angaben aber nicht bestätigen können, Trump weist sie als böswillige Erfindungen zurück.

Trump denkt an Ende der Sanktionen gegen Russland

Der zukünftige US-Präsident erwägt, die Sanktionen gegen Russland mittelfristig zu beenden. Sollte Moskau den USA bei der Bekämpfung von Terroristen und bei der Erreichung anderer für die USA wichtigen Ziele behilflich sein, könnten Strafmaßnahmen eingestellt werden, sagte er laut am Freitag vorab veröffentlichten Auszügen eines Interviews des "Wall Street Journal".

Mindestens eine gewisse Zeit lang sollten sie jedoch noch aufrechterhalten werden. Der scheidende Präsident Barack Obama hatte Ende Dezember wegen mutmaßlicher Hackerangriffe auf die US-Präsidentenwahl Russland mit Sanktionen belegt.

Mit Blick auf China sagte Trump, dass er nicht wie seine Vorgänger an der "Ein-China-Politik" festhalten müsse. Der Republikaner hat nach seiner Wahl im November wiederholt vor allem die Währungs- und Handelspolitik Chinas angegriffen. Bisher erkennen die USA die Position Chinas an, dass der Inselstaat Taiwan ein Teil der Volksrepublik ist. Trump tritt am 20. Jänner die Nachfolge Obamas an. (APA/Reuters, 14.1.2017)