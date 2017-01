Taubenversteigern im Bazar von Sanliurfa

Im Bazar von Sanliurfa in der Türkei werden in der Nacht Tauben verkauft, in der Nähe von drei Teehäusern treffen sich Händler, Züchter und Schaulustige um mit den Tauben zu handeln. Ein Vogel kann leicht mehrere hundert Euro kosten.

Sanliurfa liegt rund 50 Kilometer von der türkisch-syrischen Grenze entfernt in der südöstlichen Region der Türkei. Der Krieg in Syrien hat auch der Taubenmarkt beeinflusst. Zu Beginn des Krieges sind viele Züchter aus dem Nachbarland nach Sanliurfa gekommen, doch mittlerweile bleiben sie aus, die Preise für Tauben stiegen an. Die Vögel können bis zu 3.500 türkische Lira (rund 900 Euro) kosten. (red, 14.1.2017)