Weekender Club in Innsbruck sperrt zu

Besitzer nennen neue Auflagen und finanzielle Schwierigkeiten als Gründe

Innsbruck – Am Freitag den 13. verkündeten die Betreiber des Innsbrucker Weekender Clubs das Ende ihres Betriebs. Als Gründe wurden in einer längeren Facebook-Mitteilung massive Lärmbeschwerden seitens der Nachbarn, wirtschaftliche und finanzielle Schwierigkeiten und auch neue Auflagen genannt. Die habe "den Spaß an der Sache" geraubt, hieß es. Die schon gebuchten Events werden noch bis Ende Mai 2017 stattfinden, dann sperrt der Club zu.

Bereits vor zwei Jahren gab es hartnäckige Gerüchte über ein Aus des im Herbst 2006 gegründeten Clubs. Allerdings konnte damals der Vermieter der Location in der Tschamlerstraße 3 dann doch noch dazu bewogen werden, den Mietvertrag bis 2021 zu verlängern. Dieser wird nun nicht mehr erfüllt. (red, 13.1.2017)