TV- und Radiotipps für Sonntag, 15. Jänner

"Anne Will" und "Im Zentrum", ORF 3-Schwerpunkt in memoriam Ari Rath und Komödie "Smart People"

11.05 DISKUSSION

Pressestunde Zu Gast ist Christian Kern, Bundeskanzler und Vorsitzender der SPÖ zu seinem "Plan A" – oder "Plan B", Neuwahlen. Die Fragen stellen Eva Linsinger (Profil) und Hans Bürger (ORF).

Bis 12.00, ORF 2

12.00 MAGAZIN

Hohes Haus Als Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) seine große programmatische Rede inszeniert, prescht der Regierungspartner ÖVP mit der Forderung vor, die Flüchtlingsobergrenze zu halbieren. Zu Gast im Studio ist der Politikwissenschafter Peter Filzmaier. Außerdem: Um die Landflucht einzudämmen, will Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) Behörden und Institutionen verstärkt in den Bundesländern angesiedelt wissen. Präsentiert von Patricia Pawlicki.

Bis 12.30, ORF 2

12.30 MAGAZIN

Orientierung Das geforderte Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst bedroht den Traum einer jungen Muslimin, Lehrerin zu werden. Dazu im Interview: Heiner Bielefeldt, Menschenrechtsexperte an der Universität Erlangen-Nürnberg und ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit.

Bis 13.00, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat Fremde Heimat Spezialsendung "Fremde Liebe": Österreichische Singles und Paare aus verschiedenen Kulturen sprechen über Liebe und Sexualität.

Bis 14.00, ORF 2

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: Life in Progress (CH 2015, Irene Loebell) Der Film erzählt die Geschichte dreier südafrikanischer Jugendlicher, die in ihrer kleinen Township auch 20 Jahre nach Ende der Apartheid kaum bessere Bedingungen vorfinden. Einzige Hoffnung sind Jerry und seine Tanzgruppe Taxido. Regisseurin Irene Loebell ist im Anschluss bei Robert Buchschwenter zu Gast im Studio.

Bis 22.00, Okto

21.45 DISKUSSION

Anne Will: Bürger verunsichert – Wie umgehen mit kriminellen Zuwanderern? Es diskutieren: Olaf Scholz (Erster Bürgermeister von Hamburg, SPD), Simone Peter (Bundesvorsitzende Bündnis 90 / Die Grünen), Edmund Stoiber (ehemaliger bayerischer Ministerpräsident, CSU), Düzen Tekkal (freie Journalistin), Samy Charchira (Sozialpädagoge).

Bis 22.45, ARD

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Reden ist Silber, Handeln ist Gold – Wird jetzt wirklich neu regiert? Erstmals bei Claudia Reiterer diskutieren Reinhold Mitterlehner (Vizekanzler, ÖVP), Heinz-Christian Strache (FPÖ), Peter Kaiser (SPÖ) und Margit Schratzenstaller (Wifo).

Bis 23.05, ORF 2

22.50 GEDENKEN

In memoriam Ari Rath Programmänderung anlässlich des Todes des bekannten Journalisten und Publizisten. 22.50 Uhr: Die Porzellangassenbuben – Ari Rath und Eric Pleskow im Gespräch. Begegnung zweier außergewöhnlicher Persönlichkeiten, die erst im hohen Alter entdecken, dass ihre Biografien in der Wiener Porzellangasse einen gemeinsamen Schnittpunkt haben. 23.45: Vergesst uns nicht, erzählt es weiter. Ari Rath erzählt im Burgtheater seine Geschichte als einer der letzten Zeugen des Holocaust. 0.30 Uhr: Die letzten Zeitzeugen: Ari Rath. Ein Gespräch.

Bis 0.50, ORF 3

23.05 DOKUMENTARFILM

dok.film: Café Waldluft Inmitten spektakulärer bayrischer Alpenkulisse kommen im Café Waldluft Einheimische, Touristen und Flüchtlinge zusammen. So recht in der neuen Heimat ankommen können die Vertriebenen oft nicht; Filmemacher Matthias Koßmehl beschäftigt sich in der preisgekrönten Doku mit dem Ankommen und mit der Heimat.

Bis 0.25, ORF 2

23.35 KOMÖDIE

Smart People (USA 2008, Noam Murro) Literaturwissenschafter Lawrence (Dennis Quaid) wendet sich nach dem Tod seiner Frau der Misanthropie zu. Der Einzug seines Adoptivbruders Chuck (Thomas Haden Church) verkompliziert das Ganze noch mehr. Eine Romanze zwischen Lawrence und Ärztin Janet (Sarah Jessica Parker) entwickelt sich nur zögerlich. Gelungene Komödie um das unerschöpfliche Thema "verkorkste Familie".

Bis 1.05, ARD