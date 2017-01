TV- und Radiotipps für Samstag, 14. Jänner

"Friends" auf Netflix, "Der große Gatsby" und Van Goghs abgeschnittenes Ohr

Friends Die verwöhnte Rachel ist gerade vom Traualtar geflüchtet und zieht bei ihrer Jugendfreundin Monica ein. Deren Bruder Ross verliebt sich wieder in seinen Jugendschwarm Rachel, nachdem er von seiner Gattin einer anderen Frau wegen verlassen wurde (das war in den 90ern sehr Oh mein Gott! und kratzt die erste Staffel hindurch an Ross’ fragiler Männlichkeit). Friends ist nicht nur ein Rückspiegel in Lebensstil und Mode von vor 20 Jahren, sondern auch Schablone für vieles, was wir heute als üblichen Sitcom-Humor kennen.

Auf Netflix

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Peter Resetarits präsentiert folgende Themen: 1) Ausgerutscht: Eine 79-Jährige stürzt vor einem Jahr in Hartberg auf dem vereisten Gehsteig. Geht es nach Volksanwältin Gertrude Brinek, soll die Gemeinde zahlen, weil der Weg frühmorgens noch nicht gestreut war. 2) Lauter Fußballplatz. Der Lärm des Sportplatzes stört einen Anrainer in Salzburg. Nun gibt es eine Lösung. 3) Hat die Polizei immer recht? Einen Anwalt ärgert, dass Polizisten bei Verkehrsstrafen mehr Glauben geschenkt wird als seinen Mandanten.

Bis 18.15, ORF 2

20.15 DRAMA

Der große Gatsby (AUS/USA 2013, Baz Luhrmann) Die Neuverfilmung des F.-Scott-Fitzgerald-Klassikers lässt Broker Nick Carraway (Tobey Maguire) in die Welt des Emporkömmlings Leonardo DiCaprio als Jay Gatsby eintauchen. Doch inmitten all der rauschenden Fes te ist Jay ein einsamer Mann, der seine große Liebe Daisy (Carey Mulligan) zurückerobern will.

Bis 22.20, ORF 1

moviemaniacsde

20.15 KLASSIK

80 Jahre Israel Philharmonic Orchestra – Das Geburtstagskonzert 80 Jahre nach seiner Gründung am 26. Dezember 1936 spielt sich das Israel Philharmonic Orchestra selbst mehrere Geburtstagsständchen, alle aus der Feder von Ludwig van Beethoven. Zubin Mehta, seit 1977 Chefdirigent des Orchesters, leitet das Konzert im Tel Aviver Chalres Bronfman Auditorium.

Bis 22.00, 3sat

20.15 SCHNIPP, SCHNAPP

Wahn, Wut oder Wollust? Das Ohr von Vincent van Gogh Üblicherweise sind der Maler Ohren nicht im Fokus der Kunstgeschichte. Vincent van Gogh sorgte hier für eine Ausnahme, als er sich 1888 eines der seinigen entledigte. Bekannt ist, dass er sich das Ohr mit einem Rasiermesser abschnitt und daraufhin einem Mädchen in einem Bordell brachte. Die Dokumentation begleitet die britische Autorin Bernadette Murphy, die in jahrelanger Recherche weitere Hintergründe der Selbstverstümmelung des großen Künstlers zusammentrug – und zu teils überraschenden Ergebnissen gelangte.

Bis 21,45, Arte

22.00 THRILLER

Himmlische Kreaturen (Heavenly Creatures, Australien 1994, Peter Jackson) Peter Jackson begleitet zwei junge Frauen in einer neuseeländischen Kleinstadt der 1950er-Jahre bei den Übergängen vom öden Alltag in eine imaginierte "vierte Welt", von der kindlichen "Unschuld" zur mörderischen Tat, von jugendlichem Überschwang zur schockierenden Ernüchterung.

Bis 23.50, One (Eins Festival)

22.30 AGENT

James Bond – Der Morgen stirbt nie (Tomorrow Never Dies, USA 1997, Roger Spottiswoode) Medienmogul Elliot Carver ist nicht nur äußerst mächtig, sondern auch ziemlich verrückt: Beim Golfkrieg sind Auflagen und Einschaltquoten in die Höhe geschossen – aber nun ist Frieden und Flaute. Carvers wahnsinniger Plan: der Dritte Weltkrieg muss her. Bond soll’s richten.

Bis 0.20, ORF 1

22.55 MAULWURFTHRILLER

Departed – Unter Feinden (The Departed, USA/HK 2006, Martin Scorsese) Als der junge Cop Billy (Leonardo DiCaprio) in eine Gangsterorganisation unter der Führung des brutalen Costello (Jack Nicholson) eingeschleust wird, wittert der Boss bald den Verrat. Sein eigener Maulwurf Colin (Matt Damon) soll derweil die Polizei infiltrieren. Knallharter Wettlauf mit überraschendem Finale.

Bis 1.55, ProSieben