Postings: Vereinheitlichung und Redesign

Angleichung von Aussehen und Funktion, Optimierungen in der Mobilversion und Redesign mit Gruppierung für Antwort- und Ausgangspostings

Liebe Community, Ihre Postings sind wesentliche Bestandteile von derStandard.at und kommen längst nicht mehr bloß im klassischen Forum vor: Liveberichte ohne Kommentare von Usern sind beinahe unvorstellbar. Immer häufiger werden Ihre Beiträge auch in Artikeln zitiert oder oberhalb des Forums angepinnt. Außerdem werden Postings in der Mobilversion und in Apps mindestens so intensiv gelesen wie in der Desktopversion.



Trotz dieser unterschiedlichen Orte, an denen Postings dargestellt werden, sollen sie möglichst einheitlich aussehen und funktionieren, um Ihnen die Nutzung zu erleichtern. Grund genug für den STANDARD, ab sofort eine weitgehende Angleichung sowie ein Redesign von Postings umzusetzen.

Vereinheitlichung von Aussehen und Funktion

Ziel der Posting-Überarbeitung ist, dass bei Postings auch an unterschiedlichen Orten immer die gleichen Funktionen zur Verfügung stehen: Zum Beispiel sind nun Postings Ihrer Mitposter überall auf gleiche Weise erkennbar, und Sie finden Permalinks zu Postings immer an der gleichen Stelle.

Mobiler Livebericht mit aufklappbaren Bewertungen

Viele Einschränkungen, die es bisher in der Mobilversion gegeben hat, gibt es nun nicht mehr. Aufklappbare Bewertungen wurden in der Mobilversion des Liveberichts ebenso ergänzt wie Sharing und Permalink sowie erweiterte Funktionen im Usermenü.

Redesign von Postings

Neu in der Posting-Darstellung ist, dass sich Antwortpostings nun stärker von Ausgangspostings unterscheiden und optisch gruppiert werden. Das Design ist insgesamt reduziert und für die mobile Nutzung optimiert worden. Postings sehen ab sofort auch in Desktop- und Mobilversion sowie Forum und Livebericht gleich aus.

Ihr Feedback zur Posting-Darstellung

Alle aktuellen Änderungen aufzuzählen würde den Rahmen hier sprengen. Geben Sie bitte gerne in diesem Forum Feedback: Was gefällt Ihnen und was nicht? Woran müssen Sie sich erst gewöhnen? Was finden Sie besonders praktisch? (cmb, 17.1.2017)