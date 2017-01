Eberhard bei Sprint nur von Fourcade geschlagen

Österreicher mit Topleistung zu Platz zwei in Ruhpolding

Ruhpolding – Acht Tage nach seinem Sieg in Oberhof hat Biathlet Julian Eberhard am Freitag in Ruhpolding für den zweiten österreichischen Einzel-Podestplatz der aktuellen Weltcupsaison gesorgt. Der Salzburger blieb am Schießstand fehlerlos und musste sich nur dem französischen Weltcupleader Martin Fourcade um 18 Sekunden geschlagen geben. Dritter wurde Emil Hegle Svendsen (NOR). (APA, 13.1.2017)

Ergebnisse, Herren-Sprint (10 km):

1. Martin Fourcade (FRA) 22:34,2 Min. (0 Schießfehler) – 2. Julian Eberhard (AUT) +18,0 Sek. (0) – 3. Emil Hegle Svendsen (NOR) 39,7 (0) – 4. Arnd Peiffer (GER) 51,8/0 – 5. Simon Schempp (GER) 52,8/1 – 6. Dmitri Malyschko (RUS) 56,2/0.

Weiter: 9. Dominik Landertinger 1:08,7 Min (1) – 22. Julian Eberhard 2:10,7 (5) – 24. Daniel Mesotitsch (alle AUT) 2:17,5 (3).

Weltcup-Gesamtstand nach 12 von 26 Bewerben: 1. Fourcade 670 Punkte – 2. Schempp 410 – 3. Anton Schipulin (RUS) 397.

Weiter: 9. Eberhard 334 – 29. Mesotitsch 157 – 31. Eder 145 – 32. Landertinger 144