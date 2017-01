Aksel Lund Svindal reiste aus Wengen ab

Untersuchungen in Oslo – Norweger kann bei Lauberhornabfahrt nicht an den Start gehen

Wengen – Die Abfahrt der alpinen Skiherren am Samstag in Wengen geht ohne Vorjahressieger Aksel Lund Svindal in Szene. Der Disziplinführende reiste aus dem Berner Oberland ab, um sich in Oslo Untersuchungen am Knie zu unterziehen. N

Svindal hatte sich vor einem Jahr bei einem Sturz in der Kitzbühel-Abfahrt Kreuzband und Meniskus im rechten Knie gerissen, in diesem Winter mit drei Podestplätzen in vier Rennen aber ein hervorragendes Comeback geliefert. Die Rennen in Santa Caterina ließ er wegen zu großer Schmerzen aber aus, auch die Trainings in Wengen liefen nicht wunschgemäß.

Auf Instagram hat Svindal zu seiner Abreise Stellung genommen: "Wengen. Eines der spektakulärsten Rennen der Welt. Aber ich werde morgen nicht aus dem Starthaus gehen. Da ist etwas in meinen linken Knie nicht so, wie es sein sollte. Ich muss dem nachgehen. Eine schwierige Entscheidung, aber hoffentlich die richtige". (APA, 13.1.2017)