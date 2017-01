Thomas Pesquet ist erstmals aus der Weltraumstation geklettert

Mit siebenstündiger Mission sollen wichtige Wartungsarbeiten abgschlossen werden

Paris/Moskau – Der französische Astronaut Thomas Pesquet hat seinen ersten Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS begonnen: Auf Bildern der Raumfahrtbehörden NASA und ESA war am Freitag zu sehen, wie sich Pesquet und US-Astronaut Shane Kimbrough in der Schwerelosigkeit an der Außenwand der ISS entlang hangelten.

You can follow the #spacewalk here / Vous pouvez suivre notre sortie dans l’espace ici: https://t.co/bhoTdGDZcW #Proxima — Thomas Pesquet (@Thom_astro) January 13, 2017

Der Auftrag war unter anderem, neue Lithiumionenbatterien an der ISS zu montieren, die sich rund 400 Kilometer über der Erde auf ihrer Bahn bewegt. Der Ausstieg sollte etwa sieben Stunden dauern. Dabei sollten die Raumfahrer wichtige Wartungsarbeiten abschließen, die ISS-Kommandant Kimbrough und US-Kollegin Peggy Whitson bei einem Außeneinsatz am 6. Jänner begonnen hatten. Für Kimbrough war es bereits der vierte Ausstieg ins freie Weltall.

Pesquet war Mitte November vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur zur ISS gestartet. Der Astronaut der Europäischen Raumfahrtagentur ESA soll noch bis Mitte Mai auf der ISS arbeiten. Neben Pesquet, Kimbrough und Whitson leben derzeit die russischen Kosmonauten Andrej Borissenko, Sergej Ryschikow und Oleg Nowizki auf der ISS. (APA, 13. 1. 2017)