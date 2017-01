Ibrahimovic vor Schlager gegen Reds: "Habe England erobert"

ManUnited peilt gegen Liverpool zehnten Pflichtspielerfolg en suite an – Klopp-Team 2017 noch ohne Sieg – Chelsea besucht Leicester

Manchester – Manchester United hat im Premier-League-Schlager am Sonntag vor eigenem Publikum gegen Liverpool die Fortsetzung der jüngsten Erfolgsserie im Visier. Vor dem Duell mit den "Reds" hält Englands Rekordmeister bei neun Pflichtspiel-Erfolgen en suite, im Falle eines Sieges würde der momentane Tabellensechste bis auf zwei Punkte an die zweitplatzierten Gäste heranrücken.

Trainer Jose Mourinho wünscht sich vor dem brisanten Duell lautstarke Unterstützung im "Theatre of Dreams". "Meine Botschaft an die Fans ist: 'Kommt nicht ins Theater, sondern kommt, um mit uns zu spielen'", erklärte der Portugiese. Zuletzt herrschte im Old Trafford nicht immer die beste Stimmung. "Aber dafür sind wir verantwortlich. Wenn wir gut spielen, sind auch die Fans enthusiastisch", meinte Mourinho.

Ibrahimovic gewohnt unbescheiden

Des Startrainers Wunderwuzzi, Zlatan Ibrahimovic, ist nicht gerade für seine Bescheidenheit berühmt. Das hat der Schwede in dieser Woche wieder gezeigt. Er habe nur drei Monate gebraucht, "um England zu erobern", prahlte der 35-jährige Stürmer in einem Interview auf der Vereinswebsite. Mit 13 Toren in dieser Saison habe er seine Klasse in der Premier League längst unter Beweis gestellt.

"Ich jage niemanden", erklärte "Ibra" auf die Frage, ob er Chelseas Torjäger Diego Costa (14 Saisontore) überflügeln wolle. "Ich jage die Trophäe – die Meisterschaft. Das ist mein Ziel." Tabellenführer Chelsea hat Ibrahimovic trotz zehn Punkten Rückstand noch nicht aus den Augen verloren. "Wir warten auf Einbrüche der anderen Teams, darauf, dass sie Fehler machen. Und dann werden wir da sein", sagte er.

Während sich die seit 15 Partien ungeschlagenen "Red Devils" zuletzt gut in Schuss präsentierten, setzte es für Liverpool in den vergangenen Tagen Rückschläge – die Truppe von Trainer Jürgen Klopp hat keines ihrer drei Spiele in diesem Jahr gewonnen. Zu allem Überfluss fehlt auch noch Flügelspieler Sadio Mane wegen seines Einsatzes im Afrika-Cup, dafür dürfte Kreativgeist Philippe Coutinho sein Comeback feiern.

Chelsea in Leicester

Bereits einen Tag vor dem großen Schlager in Manchester steht das Kräftemessen zwischen dem regierenden Meister und dem ersten Anwärter auf dessen Nachfolge auf dem Programm. Leicester City empfängt mit Christian Fuchs Tabellenführer Chelsea und hofft dabei auf Punktezuwachs, schließlich beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz nur sechs Zähler.

Für N'Golo Kante bedeutet die Partie eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der französische Internationale war in der Meistersaison ein Schlüsselspieler der "Foxes" und sorgt nun nach seinem 35-Millionen-Euro-Transfer in Chelseas Mittelfeld-Zentrum für Stabilität. Leicester-Coach Claudio Ranieri geht davon aus, dass dem 25-Jährigen im King Power Stadium ein freundlicher Empfang bereitet wird. "Es ist wichtig daran zu denken, was er uns gegeben hat", betonte Ranieri.

Für Chelsea geht es darum, nach dem 0:2 bei Tottenham nicht gleich den nächsten Rückschlag in der Premier League einzustecken. Derzeit führen die "Blues" die Tabelle mit fünf Punkten vor Liverpool und je sieben Zähler vor den "Spurs" und Manchester City an.

Der Verein von Kevin Wimmer bekommt es am Samstag vor eigenem Publikum mit West Bromwich zu tun, die "Citizens" treten im zweiten Teil des Städteduells zwischen Liverpool und Manchester auswärts gegen Everton an. Marko Arnautovic reist mit Stoke City zum Tabellenletzten Sunderland. Watford, der Arbeitgeber von Sebastian Prödl, empfängt Middlesbrough. (APA/Reuters, 13.1.2017)