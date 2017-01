Frankreich installiert Kameras in Schlachthöfen

Das beschloss das Parlament in der Nacht auf Freitag, Schockbilder von Schlachtungen sorgten im Vorjahr für Diskussionen

Paris – Frankreich führt für einen verbesserten Tierschutz Überwachungskameras in Schlachthöfen ein. Diskussionen darüber laufen schon länger, DER STANDARD berichtete. Die Installation ist vom kommenden Jahr an geplant, zuvor soll es eine Erprobungsphase geben. Das beschloss das Parlament in der Nacht auf Freitag, wie der Radio-Nachrichtensender Franceinfo berichtete. Der Senat müsse dem Text noch zustimmen.

Schockbilder aus französischen Schlachthöfen hatten im vergangenen Jahr zu einer Debatte für einen verbesserten Tierschutz geführt. Das Gesetz war von der radikalen Linken auf den Weg gebracht worden – die regierenden Sozialisten hatten sich letztlich angeschlossen. (APA, 13.1.2017)