In Wiener Taxis kann nun auch kontaktlos bezahlt werden

700 Wagen wurden mit entsprechenden Bezahlterminals ausgestattet

Seit kurzem können Fahrgäste auch in Wiener Taxis kontaktlos bezahlen. Mastercard, Card Complete und der Taxiruf 31300 haben 700 Wagen mit entsprechenden Bezahlterminals ausgestattet. Um die neue Zahlungsvariante sichtbar zu machen wurden 200 der 700 Taxis groß mit Infos zur Aktion beklebt, teilte Mastercard am Freitag in einer Aussendung mit,

Fahrten bis 25 Euro

Beim kontaktlosen Zahlen (NFC – Near Field Communication) können Fahrten bis 25 Euro mit einer Handbewegung bezahlt werden, ohne PIN-Eingabe. Die Karte muss nur zum Kartenleser gehalten werden. (red, 13.1. 2016)