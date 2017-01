Vanek-Assist bei 2:5-Niederlage Detroits

Raffl mit Flyers bei den Canucks erfolgreich

Dallas (Texas) – Trotz einer Torvorlage von Thomas Vanek setzte es für die Detroit Red Wings am Donnerstag eine 2:5-Auswärtsniederlage bei den Dallas Stars. Der Steirer markierte in der 15. Minute vor dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich der Red Wings seinen 17. Saisonassist in der National Hockey League (NHL).

Sein Landsmann Michael Raffl blieb am Donnerstag zwar ohne Scorerpunkt, durfte sich mit seinen zuletzt recht erfolglosen Philadelphia Flyers aber über einen 5:4-Erfolg n.P. über die Vancouver Canucks freuen. Philadelphia liegt weiter auf Play-off-Kurs, Detroit fehlen derzeit neun Punkte auf ein Ticket für die K.o.-Phase. (APA, 13.1.2017)

NHL-Ergebnisse vom Donnerstag:

Dallas Stars – Detroit Red Wings (1 Assist Vanek) 5:2

Philadelphia Flyers (mit Raffl) – Vancouver Canucks 5:4 n.P.

Minnesota Wild – Montreal Canadiens 7:1

Nashville Predators – Boston Bruins 2:1

Ottawa Senators – Pittsburgh Penguins 4:1

Tampa Bay Lightning – Buffalo Sabres 4:2

Colorado Avalanche – Anaheim Ducks 1:4

Edmonton Oilers – New Jersey Devils 3:2 n.V.

Los Angeles Kings – St. Louis Blues 5:1