Stadträtin Wehsely tritt zurück und wechselt zu Siemens

Wiener Sozialstadträtin verlässt Politik und übernimmt in Deutschland Führungsstelle im Services-Geschäft der Siemens Healthcare GmbH

Wien – Die Wiener Sozialstadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) tritt zurück und wechselt in die Privatwirtschaft. Das erfuhr DER STANDARD am Freitag aus gut informierten Quellen. Wehsely selbst hat für 11 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt, in der sie über ihre Zukunft sprechen will.

Wehsely soll ab April in das globale Services-Team von Siemens Healthineers wechseln. Sie übernimmt in Deutschland eine Führungsstelle im Services-Geschäft der Siemens Healthcare GmbH. Sie soll künftig dafür verantwortlich zeichnen, neue Services-Wachstumsfelder zu identifizieren und sie zur Marktreife zu bringen.

"Mit ihren Kompetenzen aus der Gesundheitspolitik erweitert sie in einmaliger Weise unser globales Services-Team, das wir konsequent weiter auf- und ausbauen, um das Geschäft innerhalb unseres strategischen Wachstumsfeldes Services systematisch für unsere Kunden in den globalen Gesundheitsmärkten weiterzuentwickeln", sagte Matthias Platsch, President of Services, Siemens Healthineers.

Wehsely war seit 1996 Abgeordnete zum Wiener Landtag. Im Juli 2004 wurde sie Integrationsstadträtin, im Jänner 2007 übernahm sie das Gesundheitsressort.

Häupl: "Habe vollstes Verständnis"

Wiens Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) hat sich am Freitag bei der scheidenden Gesundheitsstadträtin bedankt und betont: "Ich habe vollstes Verständnis für die Entscheidung, nach 13 Jahren in der Wiener Stadtpolitik neue Herausforderungen in der Privatwirtschaft anzunehmen", sagte der Bürgermeister.

"Ich bedanke mich bei Sonja Wehsely für ihre engagierte Arbeit und wünsche ihr alles Gute für ihren weiteren Weg", so Häupl weiter. Über die Nachfolge im Gesundheitsressort wird laut dem Stadtchef bei der Vorstandstagung der Wiener SPÖ kommende Woche entschieden. (APA/red, 13.1.2017)