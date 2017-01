Nintendo Switch: Alle angekündigten Games im Überblick

Knapp 40 Spiele hat Nintendo bereits für seine kommende Spielkonsole angekündigt

Zur Vorstellung der Nintendo Switch hat Nintendo die ersten Games angekündigt, die für die neue Spielkonsole erscheinen sollen. Das Line-up zum Marktstart am 3. März umfasst unter anderem den Party-Titel "1-2 Switch" und das Action-Adventure "The Legend of Zelda: Breath of the Wild". Einige Werke werden wiederum erst im Sommer und Herbst erscheinen. Insgesamt sollen bereits 80 Werke für die Switch in Entwicklung sein. Im Folgenden finden Sie einen Überblick zu den bereits angekündigten Titeln. Eine vollständige Liste finden Sie am Ende des Artikels.