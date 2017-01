Häupl bereitet größeren Regierungsumbau in Wien vor

Wiens Bürgermeister sucht hinter den Kulissen nach neuen Köpfen für sein Team. Der Umbau soll eher größer als kleiner ausfallen. Sonja Wehsely könnte in der neuen SPÖ-Mannschaft fehlen

Wien – Michael Häupl führt derzeit viele Gespräche. Nur wenige sind offiziell als "Termin" bekannt, wie der Besuch von Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher am Donnerstag im Rathaus. Der Rest passiert hinter den Kulissen.

Wiens Langzeitbürgermeister arbeitet an seiner angekündigten Regierungsumbildung, die er wie gewohnt großteils im Alleingang vorbereitet. Ob diese schon vor der Vorstandstagung der Wiener SPÖ am 20. und 21. Jänner durchgeführt wird, ist aber noch unklar. Vor der Tagung werde es keine Statements von Häupl zu diesem Thema geben, hieß es aus dessen Büro gegenüber dem STANDARD. Die Anzeichen verdichten sich, dass die angekündigte Umbildung eher größer als kleiner ausfällt. Zittern müssen vor allem drei Frauen: Die Stadträtinnen für Finanzen (Renate Brauner), Soziales (Sonja Wehsely) und Bildung (Sandra Frauenberger).

Reibebaum Wehsely

Dass alle drei gehen müssen, ist unwahrscheinlich, nicht zuletzt weil die seit Wochen kolportierten Nachfolger nur Männer sind: So wird Andreas Schieder, Klubsprecher im Parlament, als neuer Finanzstadtrat gehandelt. Peter Hacker, Chef des Fonds Soziales Wien, könnte Wehsely beerben – obwohl er bereits abgewinkt hat. Auch Jürgen Czernohorszky, seit Dezember 2015 Stadtschulratspräsident, wird der Wechsel in die Stadtregierung zugetraut.

Eng dürfte es für Wehsely werden: Die Gesundheitsstadträtin und prononcierte Vertreterin des linken Flügels gilt als "größter Reibebaum" in der Wiener SP, wie es im Rathaus heißt. Die Baustellen ihres Ressorts sind riesig: Zu den Pannen und kostspieligen Verzögerungen rund um den Bau des Krankenhauses Nord, dem Ärztestreik und der Mindestsicherungsdebatte gesellte sich zuletzt die Kritik an Gangbetten in städtischen Spitälern. Kommende Woche werden zudem Berichte des Stadtrechnungshofs veröffentlicht, die die Geschäftsgruppe Wehselys zum Thema haben. Dass Wehsely für heute, Freitag, einen engen Kreis an ausgewählten Journalisten zum Pressegespräch geladen hat, ließ die Vermutung, sie könnte ihren Rücktritt selbst bekanntgeben, hochkommen. Aus ihrem Büro wird das offiziell dementiert.

Wenn sich das Karussell dreht

Spannend ist auch, wie sich das Personalkarussell weiterdreht. So stellt sich die Frage, wie sich nach einem Umbau der Stadtregierung der Gemeinderat verändert. Nach den Wahlen ist es Usus, dass die Stadträte auf ihre Mandate verzichten. Sind sie nicht mehr Teil der Regierung, haben sie ein Rückkehrrecht in den Gemeinderat. Wird dieses wahrgenommen, muss jemand anderer weichen.

Die Liste der Gemeinderäte setzt sich aus den Mandaten der Landes- sowie der Wahlkreisliste zusammen. "In der Regel nimmt man das niedrigste Mandat", heißt es seitens der SPÖ Wien. Sollte Wehsely etwa die Stadtregierung verlassen, würde sie somit Anspruch auf das Mandat von Gerhard Kubik, einem Gemeinderat aus der Leopoldstadt, Wehselys Heimatbezirk, haben. Das zweite Mandat aus der Leopoldstadt hält Landesparteisekretärin Sybille Straubinger.

Kopietz will bleiben

Sollte Brauner wie kolportiert ihr Ressort gegen den Job als Landtagspräsidentin tauschen, müsste sie jedenfalls ein Mandat annehmen. Dieses würde, wie auch im Falle eines Rückzugs von Frauenberger, aus dem Wahlkreis Wien-Zentrum kommen. Gefährdet sind die Gemeinderäte Georg Niedermühlbichler, Nicole Berger-Krotsch und Kurt Wagner, wobei Wagners Mandatsverlust am wahrscheinlichsten ist. Niedermühlbichler, Manager der Bundespartei, und Berger-Krotsch als Frauensekretärin der SPÖ hätten das Vorrecht auf ein Mandat.

Der Wechsel Brauners in das Landtagspräsidium benötigt die Zustimmung des aktuellen Präsidenten Harry Kopietz. Dieser sagte dem STANDARD jedoch: "Ich bleibe Landtagspräsident."

Der Ruf aus den Flächenbezirken nach mehr Macht in der Stadtregierung wird relativiert. So erklärte Klubchef Christian Oxonitsch dem STANDARD, in der Regierung gebe es eine "gute Verteilung" zwischen den Bezirken. So kommt mit 17 von 51 Mandataren ein Drittel aus einem der vier Flächenbezirke Liesing, Floridsdorf, Donaustadt oder Favoriten. (Oona Kroisleitner, David Krutzler, 13.1.2017)