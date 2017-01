Wahlreform: Verwunderung über Kerns Bonus-Mandate

Darüber hinaus schwebt dem Kanzler vor, dass eine Regierung spätestens einen Monat nach der Wahl die Arbeit aufnimmt, also eine Koalition gebildet haben muss. "Es ist fraglich, wie sinnvoll das ist", sagt der Innsbrucker Verfassungsjurist Karl Weber. "Wenn das in dieser Zeit nicht machbar ist, drohen ständig Neuwahlen."

"Wenig durchdacht" nennt Daniel Ennöckl, stellvertretender Vorstand am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht in Wien, dieses Vorhaben von Kern: Zum einen, weil es wesentliche Aufgabe der Abgeordneten sei, die Minister zu kontrollieren. "Unter dem Gesichtspunkt der Gewaltenteilung ist dies daher nicht wünschenswert", sagt Ennöckl. Zum anderen werde die Anzahl der Mitglieder der Bundesregierung mit einfachem Bundesgesetz festgelegt. "Wenn jedem Minister eine zusätzliche Stimme im Nationalrat zukommt, könnte man auf diesem Wege etwa Verfassungsmehrheiten herstellen, die keine Grundlage bei den Wahlen hatten", warnt der Jurist. Kern will das lösen, indem er die Zahl der Minister fixiert.

Bruno Kreisky, der politische Übervater der heimischen Sozialdemokratie, war während seiner Zeit als Kanzler auch Nationalratsabgeordneter. Die österreichische Verfassung lässt es zu, dass ein Regierungsmitglied gleichzeitig Parlamentarier ist. Bis in die Siebzigerjahre war das auch gängige Praxis. Dann – so lautete damals die Begründung – wollte man mehr Jobs für Politiker schaffen. Wer künftig Minister wurde und ein Mandat hatte, legte es zurück. Heute mangelt es weniger an Politjobs, das Problem nach der kommenden Wahl könnte eher werden, Mehrheiten zu finden. Dem will der Kanzler nun mit einem Kniff entgegenwirken.

Wie ausgezählt werden kann

Grob betrachtet gibt es zwei Systeme, wie nach einer Wahl die Sitze im Parlament verteilt werden: das Verhältnis- und das Mehrheitswahlrecht. In Österreich werden Nationalrat, Landtage, Gemeinderäte und Mitglieder des Europäischen Parlaments nach dem Verhältniswahlrecht besetzt. Das bedeutet: Jede Partei hat Anspruch auf Vertretung im Parlament je nach Stimmstärke bei der Wahl.

Theoretisch würde eine Partei mit 30 Prozent der Stimmen also genau 30 Prozent der Parlamentssitze bekommen – in der Praxis ist das natürlich nicht in absoluter Reinform realisierbar. In Österreich ist es zum Beispiel notwendig, dass eine Partei bundesweit zumindest vier Prozent der Wählerstimmen bekommt, um in den Nationalrat einzuziehen.

Beim Mehrheitswahlsystem werden die Mandate nicht verhältnismäßig nach dem Stimmenanteil der Parteien vergeben. Stattdessen gibt es pro Wahlkreis einen Gewinner. Die Stimmen, die für die Kandidaten der anderen Parteien abgegeben wurden, verfallen. Dieses System wird auch als Winner-takes-all-Prinzip bezeichnet. Es kommt beispielsweise bei der Wahl des Präsidenten der Vereinigten Staaten durch Wahlmänner zum Einsatz.

In Österreich bildet derzeit jedes Bundesland einen Wahlkreis, in Ländern mit Mehrheitswahlrecht sind die Wahlkreise in der Regel wesentlich kleiner. Modelle, wie der Gewinner eines Wahlkreises bestimmt wird, gibt es mehrere: Entweder es ist dafür eine absolute Mehrheit notwendig – und somit gegebenenfalls auch eine Stichwahl – oder es reicht aus, mehr Stimmen zu haben als jeder andere. (mika)