TV- und Radiotipps für Freitag, 13. Jänner

Wie Politik und Wirtschaft mit Zahlen manipulieren, Risiko Armut, David Bowies letzte Jahre, ein Mitschnitt der Reality-Tour und Kathryn Bigelows Kriegsdrama "The Hurt Locker"

18.00 MAGAZIN

Schau ma Der Musiker Ernst Molden und seine Gäste erzählen Geschichten, spielen Lieder und porträtieren besondere Orte in Wien. Bis 18.30, W24

20.15 DOKUMENTATION

Im Land der Lügen "Wie uns Politik und Wirtschaft mit Zahlen manipulieren", lautet der etwas kühne Untertitel. Angesichts der von Tilman Achtnich vorgelegten Beweise empfiehlt es sich aber, Angaben zu Bluthochdruck, Bevölkerungspro gnosen, Arbeitskräftemangel, Pensionslöchern zu hinterfragen. Bis 21.00, 3sat

20.15 SIE LEBEN

Prometheus (USA 2012, Ridley Scott) Die schwedische Schauspielerin Noomi Rapace bewies ihr Talent bereits in Stieg Larssons Verblendung. Als Nachfolgerin Sigourney Weavers nimmt sie die Geschichte vorweg: Im Jahr 2089 – 30 Jahre vor Aliens – stoßen die Wissenschafterin Elizabeth Shaw (Rapace) und ihr Team auf Höhlenzeichnungen. Schon bald regt sich außerirdisches Leben, das es mit den Besuchern nicht gut meint. Um 22.35 Uhr geht es weiter mit Alien vs. Predator, auch kein Bröserl. Bis 22.35, ProSieben

21.00 MAGAZIN

Makro: Risiko Armut Die weltweite Flüchtlingswelle scheint ein klares Zeichen zu sein, dass unser Wohlstand auf der Not anderer beruht. Aber auch der Reichtum im Westen ist keine fixe Größe – immer mehr kippen auch hier in die Armut. Eva Schmidt leuchtet die Entwicklung aus. Bis 21.30, 3sat

21.45 DOKUMENTATION

David Bowie – Die letzten Jahre Der Regisseur Frances Whately nimmt sich die letzten Stationen im Leben des vor einem Jahr verstorbenen Rockhelden vor. Um 23.15 Uhr folgt der Konzertfilm zur Reality Tour mit einem Mitschnitt aus Du blin. Bis 0.15, Arte

22.15 LIEBESTOLL

Die Ehre der Prizzis (USA 1985, John Huston) Herrlich zynische Mafia-Komödie: Mordbefehle zu Puccinis Schmeichelweisen und eine fast perverse Liebesgeschichte zwischen den Killern Jack Nicholson und Kathleen Turner. Die Schöne der Nacht: Anjelica Huston. Bis 0.40, Servus TV

22.40 DOKUMENTATION

Universum History: Prinz Eugen und das Osmanische Reich – Mehr als nur Feinde Der edle Ritter schlug vor fast 320 Jahren, am 11. September 1697, in der Schlacht von Zenta die übermächtige osmanische Armee. Wer sich da gegenüberstand, breitet Heinz Leger in Spielfilmlänge aus. Bis 0.15, ORF 2

22.45 BOMBENLEGER

The Hurt Locker – Tödliches Kommando (USA 2008, Kathryn Bigelow) Angst ist der ständige Begleiter eines Bombenräumkommandos in Bagdad während des Irakkriegs. Das nüchtern und grimmig erzählte Drama wurde mit sechs Oscars gewürdigt, dar unter auch die erste Regie-Auszeichnung für eine Frau. Bis 1.20, ATV

22.55 TALK

The Tonight Show Jimmy Fallon heißt die Schauspieler Kevin Bacon und Nick Thune sowie die Autorin Greta Gerwing willkommen. Bis 23.35, One

23.15 KULTURMAGAZIN

Aspekte Themen: 1) Wie Emotionen zum Politikum werden. 2) Hamburger Elbphilharmonie: Was taugt das bejubelte Klangwunder? 3) Autor Jürgen To denhöfer ist Gast. 4) Macht Naturnähe bessere Menschen? 5) Manchester by the Sea: Film mit Casey Affleck. 6) Cembalistin Zuzana Ružicková. Bis 0.00, ZDF

0.15 MUSIKMAGAZIN

Tracks Porträts des Regisseurs Walter Hill, des Musikers Jango Edwards, der Formation Africa Futura und der Popästhetin Mika Ninagawa. Bis 1.00, Arte

0.05 WEGGEHEN

Der Loulou (F 1979, Maurice Pialat) Isabelle Huppert erliegt dem rauen Charme von Loulou (Gérard Depardieu) und beschließt, dem cholerischen Gatten sowie der bürgerlichen Existenz Adieu zu sagen. Bis 1.45, 3sat