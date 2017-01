Ukraine verbietet einzigen russischsprachigen Oppositionssender

"Doschd" (Regen) kennzeichnete Krim als russisch und berichtete positiv über Russland

Kiew – Der Nationale Fernsehrat der Ukraine hat die Übertragung des einzigen russischen Oppositionssenders Doschd (Regen) im Land verboten. Der Fernsehsender habe in Landkarten die annektierte Halbinsel Krim als russisch gezeigt, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag in Kiew.

Der Sender habe auch Reporter unter Missachtung ukrainischer Gesetze auf die Halbinsel geschickt. Zudem seien im Neujahrsprogramm Filme gelaufen, welche Russlands Armee und Polizei im positiven Licht gezeigt hätten. Das ist per Gesetz in der Ukraine untersagt und hat schon zum Verbot von mehreren Hundert Filmen und Serien geführt.

Der kremlkritische Bezahlsender Doschd war einer der letzten in der ehemaligen Sowjetrepublik zugelassenen Kanäle des Nachbarn. Dutzende wurden bereits verboten. Die Anordnung tritt in einem Monat in Kraft.

In der Ukraine war Doschd in einigen Kabelsystemen zu empfangen. In Russland darf der Sender nur noch im Internet laufen. Dort will ihn die Ukraine aber nicht sperren. Auch andere russische Fernsehsender sind im Netz oder über Satellit zu sehen. (APA, dpa, 12.1.2017)