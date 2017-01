Spiel mit mir! "Sneaky Pete" auf Amazon

Bryan Cranston, geliebter "Mr. White" aus "Breaking Bad", spielt den Oberbösewicht, Giovanni Ribisi den tricksenden Titelhelden. Mit wärmster Empfehlung

Ob er sich an die Flusskrebse erinnere? An die Flusskrebse, damals als sie noch Kinder waren? Daran müsse er sich doch noch erinnern! "Ja, klar", sagt Pete. "Es war toll." Er hat keine Ahnung, wovon die Rede ist, geschweige denn, wer der Typ ist, der da vor ihm steht.

Irgendwie kommt Pete aber auch hier raus. Pete – oder sollen wir ihn Marius nennen, wie sein richtiger Name lautet -, der eine Haftstrafe wegen Bankraubs hinter sich hat, den die Schuldner bei seiner Entlassung schon erwarteten, der deshalb die Identität seines Zellengenossen annahm, in dessen Heimatort untertaucht und sich als wiedergefundener Enkel, Freund – eben als Pete – ausgibt.

sony pictures entertainment

Als Besucher wider Willen landet er in der Amazon-Serie Sneaky Pete in einem Nest voll Sonderlinge und muss fortan danach trachten, dass sein Schwindel nicht auffliegt. Das birgt jede Menge brenzliger "Ich kenne dich aus deinem früheren Leben"-Momente und verbotene Blicke auf die attraktive Schwester, die ja eigentlich gar keine ist. "Sneaky", das heißt raffiniert, und Tricks hat Pete, dargestellt von Giovanni Ribisi, zu Genüge auf Lager. Das hilft ihm im neuen Leben, denn die Großmutter (famos: Margo Martindale) führt ein Unternehmen, das Kautionsbetrüger stellt.

foto: amazon

Amazon Prime lässt einmal im Jahr User abstimmen, welche ihrer Pilotfilme in Serie gehen sollten. Die Entscheidung für Sneaky Pete war von vornherein klar, denn Oberbösewicht ist Bryan Cranston, im Serienreich kultisch verehrter drogenkochender Chemieprofessor in Breaking Bad und verhuschter Familienvater in Malcolm in the Middle. Mit David Shore, dem Erfinder von Dr. House, entstand ein ideenreiches Serienwerk, in dem der Held ein ums andere Mal in scheinbar ausweglose Situationen gerät und sich daraus befreien muss.

Die erste Folge nach dem Piloten setzt drei Jahre vor Petes Identitätswechsel ein und hat zunächst wenig zu tun mit unbedarftem Landvolk. Wiewohl sich herausstellt, dass dieses nicht so ahnungslos ist wie angenommen. Big fun! (prie, 13.1.2017)