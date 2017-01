Oberster Gerichtshof bestätigt Kartellurteil gegen Novomatic

Novomatic ist nun auch beim OGH mit seinem einst geplanten Einstieg in die Casinos AG abgeblitzt. Allerdings hat Novomatic schon umdisponiert

Wien – Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat dem vor einiger Zeit geplanten Einstieg des niederösterreichischen Glücksspielkonzerns Novomatic bei der teilstaatlichen Casinos Austria AG (Casag) endgültig einen Riegel vorgeschoben. Die OGH-Richter haben das Urteil des Kartellgerichts von vorigem Sommer bestätigt, das Novomatic mit seinen Kaufplänen abblitzen hatte lassen.

Die Niederösterreicher wollten durchgerechnet rund 40 Prozent an den Casinos übernehmen, das Kartellgericht schrieb dem geplanten Zusammenschluss aber eine "marktbeherrschende Stellung in mehreren Bereichen" zu und verbot sie daher. Novomatic legte gegen diese Entscheidung Rekurs ein und wendete sich an den OGH, der in Kartellrechtssachen als zweite Instanz fungiert.

Der OGH hat kurz vor Weihnachten entschieden und gab dem Kartellgericht recht, wie der Standard von Informierten erfahren hat. OGH und Novomatic gaben keine Stellungnahme ab. Damit ist der Beschluss des Kartellgerichts nun rechtskräftig.

Pläne längst geändert

Das kam nicht unerwartet. Zudem hat sich Novomatic nach der erstinstanzlichen Entscheidung umorientiert und sich mit einem tschechischen Konsortium verpartnert. In der Zwischenzeit haben daher die Casinos-Aktionäre Leipnik Lundenburger (LLI) und Versicherer Uniqa, die ihre Anteile eigentlich an Novomatic verkaufen wollten, diese an die Came Holding GmbH abgegeben, die der tschechischen Sazka Group zuzurechnen ist.

Damit sind Novomatic (sie hatte bereits zuvor Casinos-Anteile von Marie-Theres Bablik gekauft und hält bereits rund 17 Prozent) und Tschechen Großaktionäre des Glücksspielkonzerns. Der Staat ist an der Casag über die Öbib mit rund 33 Prozent beteiligt. (Renate Graber, 12.1.2017)