Eine Winterreise durch Österreich

Eine stimmungsvolle Winterkulisse am Almsee inklusive Berglandschaft, ein Sonnenuntergang am Zicksee im Burgenland oder eine weiße Donauinsel: auf die erste Winter-Ansichtssache der User folgt nun eine zweite. Hier eine Auswahl der Bilder – lassen Sie sich mitnehmen auf eine Winterreise quer durch die Bundesländer, vom Salzkammergut bis nach Wien, mit einem kurzen Blick zum Hesselberg in Mittelfranken. (sni, 14.1.2017)