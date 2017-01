Android hat ein Emoji-Problem: Nur wenige Nutzer sehen aktuelle Bilder

Die Emojis von Unicode 9 werden nur auf 0,7 Prozent aller Android-Geräte angezeigt



Mit Unicode 9 ist im Sommer 2016 eine Vielzahl neuer Emojis hinzugekommen. Dazu gehörten unter anderem verschiedene Berufs-Emojis, mehr Essensbilder oder das lange geforderte Facepalm-Emoji. Das Problem ist nur: eine Vielzahl von Nutzern kann die neuen Bilder noch nicht sehen, wenn ihnen eine Nachricht mit einem neuen Emoji geschickt wird.

Android 7.x noch kaum verbreitet

Der Blog "Emojipedia" hat auf das Problem aufmerksam gemacht. Unter Android wird Unicode 9 mit dem Update auf 7.0 zwar schon seit August unterstützt. Mit Android 7.1 kamen weitere Emojis hinzu. Die beiden Versionen laufen laut aktuellen Zahlen von Google jedoch gerade mal auf insgesamt 0,7 Prozent aller Geräte.

Unter iOS hingegen sind die neuen Emojis seit Version 10 verfügbar, die im Dezember 2016 veröffentlicht wurde. Allerdings ist die aktuelle Version des iPhone- und iPad-Betriebssystems schon auf wesentlich mehr Geräten verbreitet – laut den aktuellen Apple-Zahlen läuft iOS 10 auf 76 Prozent der Geräte.

Apps setzen auf eigene Emojis

Unicode wird jeweils nur mit einem Update der Betriebssysteme ausgeliefert und nicht unabhängig davon aktualisiert. Das Problem für Android-Nutzer ist, dass viele Hersteller noch immer lange brauchen, um die Updates bereitzustellen und teilweise selbst neue Geräte mit einer älteren Version auf den Markt kommen. HTC etwa bringt das U Play Ende Februar noch mit Android 6.

Im Vergleich zu andere Updates ist der fehlende Support für aktuelle Emojis unter älteren Android-Versionen zwar nebensächlich. In der Alltagskommunikation können die Bilder aber eine wichtige Rolle spielen. Kommt ein Zeichen beim Empfänger nicht an, kann das den Inhalt der Botschaft verändern und zu Missverständnissen führen. Zahlreiche Apps wie Snapchat, Facebook Messenger oder Whatsapp setzen daher in ihren Android-Versionen auf eigene Emoji-Keyboards, um die offiziellen Android-Bilder zu ersetzen. (red, 12.1.2017)