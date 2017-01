Sky Night: "Westworld"

Gewinnen Sie Karten für die ersten beiden Folgen der von J.J. Abrams ("Star Wars: Das Erwachen der Macht", "Star Trek") produzierten, mehrfach Golden-Globe-nominierten Sci-Fi-Serie im Wiener Stadtkino auf der großen Leinwand!

Der Freizeitpark WESTWORLD verspricht seinen Kunden die Erfüllung aller Wünsche und Gelüste. Jeder Besucher kann in die verschiedensten Rollen schlüpfen, darf einmal ein echter Revolverheld sein, kindlichen Spaß oder die dunkelsten Fantasien ausleben. Vom Sheriff bis zur Saloon-Prostituierten ist das gesamte Park-Personal auf die Wünsche der Kunden programmiert – im wahrsten Sinne, denn es handelt sich um perfekt menschlich aussehende Roboter …

Pressestimmen

"Der Plot packt den Betrachter von der ersten Sekunde an, und die detailverliebten Bilder – ein rasanter Wechsel zwischen sterilem Hightech und mit reichlich Blut getränktem Westernstaub – scheinen einen dieser überdimensionierten Hochauflösungsfernseher endlich zu rechtfertigen." (FAZ)

"Die Vielschichtigkeit des sich romanhaft entblätternden Plots und die Intellektualität der verhandelten Fragen hebt WESTWORLD über vergleichbare aktuelle Serien hinaus: Es geht um Bewusstsein und Identität, um menschliche Profitgier und Hybris sowie um die moralischen Fallstricke technischer Machbarkeit." (Spiegel Online)

"It isn’t just great television, it’s vivid, thought-provoking television that entertains even as it examines the darker side of entertainment." (LOS ANGELES TIMES)

"WESTWORLD isn’t easy to understand at first, but you will be hooked nonetheless by unusually intelligent storytelling, powerful visuals and exceptionally nuanced performances." (SAN FRANCISCO CHRONICLE)

"It's the finesse with which the show handles these heavy questions that will keep me coming back, but it's also worth noting that the garish spectacle is rendered expertly." (TIME Magazine)

"Ambitious to the edge of a cliff, Westworld is an undeniably exciting journey into the future cast through a filter of the past." (indieWIRE)

"insanely watchable television" (ROLLING STONE)

"This is an impressive opening that ponders the qualities that make us human without bludgeoning us over the head with the differences between man and machine. And the cast is terrific." (GUARDIAN)

"Lots of big ideas, lots of far-flung literary/cinematic references, and lots of violence. Yup, Westworld is a lot – but also a winner with a potentially exciting payoff." (NEWSDAY)

"It's beautiful to watch." (DAILY TELEGRAPH)

Gewinnen Sie Kinokarten für diese Sky Night mit den ersten beiden Folgen von WESTWORLD (OmU) am Dienstag, 24. Jänner 2017 um 19.30 Uhr im Stadtkino im Künstlerhaus, Akademiestraße 13, 1010 Wien.

Teilnehmen unter: derStandard.at/Gewinnspiele

Bitte geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer an, da wir die Gewinner telefonisch verständigen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Annahmeschluss: Mo, 23. Jänner 2017, 11.00 Uhr

>>>Zum Gewinnspiel